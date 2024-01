La cooperativa Talaia i l’entitat Punt de Referència estrenen l’exposició fotogràfica ‘Cuinant Identitats'

Punt de Referència, en col·laboració amb la cooperativa Agència Talaia, ha organitzat una exposició fotogràfica al voltant dels processos migratoris i la identitat del jovent tutelat i extutelat. “Quan cuino un plat típic del Marroc, em sento més a prop de casa”, destaca un dels participants de l’exposició ‘Cuinant Identitats’.

La mostra fotogràfica romandrà fins a l’1 de febrer al Casal de Barri Transformadors de Barcelona, inclou imatges de plats i ingredients com la farina, la patata o els pèsols, i quina importància tenen pel jovent. “A través de la creació d'aquesta exposició volem explorar com el menjar pot promoure el diàleg per l'equitat, la inclusió i la justícia social”, destaca la directora de Punt de Referència, Rita Grané.

Posteriorment, l’exposició ‘Cuinant identitats’ es traslladarà a l’espai dels Lluïsos de Gràcia.

Som Llavor

Aquest recull de fotografies s’emmarca en el projecte Som Llavor, que té per objectiu empoderar el jovent tutelat i extutelat, i potenciar un impacte comunitari a través de la participació social i el llenguatge audiovisual.

La Cooperativa Talaia ha estat l’encarregada de dinamitzar part del projecte i potenciar l’aprenentatge comunicatiu del jovent: “Fem un acompanyament audiovisual, creatiu i discursiu. No els ensenyem a fer vídeos o fotos perquè ja en saben, però sí a introduir llenguatges més periodístics i més personals”, destaca la periodista i fotògrafa de l’Agència Talaia, Claudia Frontino.

El projecte promou que el jovent generi consciència i impacte a nivell comunitari a través de la participació social | Agència Talaia, Martí Albesa

“Som Llavor és un projecte que permet als joves ser escoltats i transmetre alguna cosa que per a ells és important”, remarca la tècnica de Punt de Referència, Aixa Dulcey. La metodologia del projecte es basa en l’horitzontalitat i les relacions de confiança, el jovent és qui escull les temàtiques de les quals vol parlar i com enfocar el procés creatiu.

El context del jovent tutelat i extutelat

Punt de Referència, acompanya jovent sense xarxa de suport en la seva transició a la vida adulta des de 1997.

En aquest context, a Catalunya cada any 900 joves arriben a la majoria d’edat, deixen d’estar tutelats per l’estat i perden la seva xarxa de suport. Aquesta situació s’agreuja quan es troba en un context migratori. En aquest context, durant el 2020, el 75% de les sol·licituds que va rebre l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats del Departament de la Generalitat de Catalunya pertanyien a nois i noies estrangers.