Coneix les guardonades als premis Fundació La Bastida 2023: Punt de Referència, Fundació Mescladís i l'AFA de l'Escola Joaquim Ruyre

La segona edició dels premis de la Fundació La Bastida, ha premiat tres iniciatives d’economia social i solidària (ESS) d’entre les 26 que s’hi van presentar. Les guardonades han estat l’Associació Punt de Referència, la Fundació Mescladís i l’AFA de l’Escola Joaquim Ruyra pel seu impacte positiu, l’aplicació de criteris ambientals i socials i el compromís amb l’ESS.

Els premis de la Fundació La Bastida se celebren amb l’objectiu de reconèixer iniciatives de l’economia social que tinguin un impacte positiu i transformador al territori. Aquest any, l’entitat ha rebut 26 propostes dels àmbits social, cultural i educatiu, entre d’altres.

Una de les entitats premiades ha estat Punt de Referència, guardonada pel projecte ‘Llars El Pas’, que ajuda al jovent que no té la família al seu costat a emancipar-se i trobar un habitatge digne. A més, des de l’entitat posen especial èmfasi en que el jovent pugui compaginar estudis i llar, ja que normalment “emancipar-se obliga als joves a deixar els estudis per treballar a temps complet”, com ha comentat Rita Grané, directora de l’associació, en declaracions a Jornal.cat.

Per assolir el seu objectiu, Punt de Referència va arribar a un acord amb Sostre Cívic per apropar el jovent a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Actualment, quatre joves ja han entrat a viure a edificis d’habitatge cooperatiu, fet que “fomenta la diversitat en aquests habitatges, tant per origen com per edat”, com ha afirmat Grané. Concretament, dos joves viuen a La Balma, del propi Sostre Cívic, i dos més a un edifici impulsat per La Balma, cooperativa d’habitatge.

Des de l’associació volen augmentar el coneixement entre els joves del model d’habitatge cooperatiu | Punt de Referència

Per altra banda, la Fundació Mescladís ha estat premiada pel seu projecte ‘Cuinant Oportunitats’, una formació professionalitzada com a cambrers o ajudants de cuina. La formació se centra en persones amb dificultats per trobar feina, “en molts casos per les seves situacions administratives irregulars”, com ha afirmat Martín Habiague, director de Mescladís.

Al final del procés formatiu, l’estudiantat té la possibilitat de fer pràctiques a empreses que comparteixen els valors de Mescladís, com ha afirmat Habiague. El director de l’entitat també ha comentat que rebre premis com els de La Bastida és un gran impuls per continuar esforçant-se i fent créixer el projecte.

Pel que fa a l’AFA de l’Escola Joaquim Ruyre, l’associació ha estat premiada pel projecte ‘Escola de Vida’, una escola comunitària de formació per a persones adultes als barris de Les Planes i La Florida, a l’Hospitalet de Llobregat. La iniciativa va sorgir per la necessitat de tenir un centre proper, de qualitat i gratuït, que respongués als interessos i a les necessitats formatives del veïnat.