La cooperativa Abacus pretén comprar els segells del Grup Enciclopèdia juntament amb Jaume Roures

El Grup Enciclopèdia ha arribat a un acord amb la cooperativa Abacus i el productor Jaume Roures per a iniciar una negociació en exclusiva per a la venda dels seus segells editorials: Galera, Univers, Catedral, Elastic Books, Viena, Ediciones Invisibles, Kaji, Bridge i Rata. A partir de l’acord, els projectes literaris d’Enciclopèdia s’integraran en un nou entorn empresarial amb els segells d’Abacus, on també s’hi inclouran els interessos editorials de Roures. L’acord inclou incorporar al nou grup els equips editorials i comercials d’Enciclopèdia, integrats per una trentena de treballadors. D’altra banda, el grup ha decidit deixar l’accionariat d’Entredós, on mantenia una participació minoritària del 45%.

L’acord, han apuntat, permetrà al Grup Enciclopèdia, Abacus i Jaume Roures d’engegar un procés de ‘due diligence’, habitual en aquest tipus d’operacions, que s’iniciarà immediatament. L’operació inclourà segells històrics com la Galera, dedicat al públic infantil; Univers, segell de narrativa en català; Catedral, segell de narrativa en castellà; Elastic Books, segell de recent creació de literatura per a joves; Viena, centrat principalment en la traducció de clàssics en català; Ediciones Invisibles, centrat en la traducció de clàssics en castellà; Kaji, segell de manga en català; Bridge, segell crossover, i Rata, segell de literatura singular. L’acord també inclou incorporar al nou grup els equips editorials i comercials d’Enciclopèdia, integrats per una trentena de treballadors.

En total, han explicat en un comunicat, el nou grup tindrà prop del 8% de quota de mercat en català a Catalunya i es convertirà en el segon grup editorial en català del país, segons dades de GFK.

Amb aquest moviment, Grup Enciclopèdia obre una nova etapa centrada en educació (Text, Veu Alta), grans obres (Enciclopèdia Art) i l’activitat fundacional de fomentar la cultura i la llengua catalana. Han destacat que la Fundació Enciclopèdia té més de 400.000 articles que conté el portal, provinents de les 45 grans obres realitzades i els més de 30 diccionaris disponibles a diccionari.cat. Igualment, desenvolupa projectes com el Certamen de Lectura en Veu Alta amb la participació de més de 80.000 alumnes d’arreu de Catalunya, cada any. Mitjançant el segell de Text, el Grup té la voluntat de mantenir el seu paper decisiu en el sector de l’educació a Catalunya generant materials de primer nivell.

Amb les Grans Obres, els llibres de gran format, Grup Enciclopèdia publica un catàleg que recull el testimoni d’alguns dels artistes més representatius del nostre territori, des de l’obra de Jaume Plensa fins als volums de l’obra col·lectiva Història de la Literatura Catalana.

Oriol Soler i Jaume Roures

En un comunicat d’Abacus, el director general, Oriol Soler, ha volgut valorar aquesta aposta estratègica d’Abacus i de Jaume Roures “aquesta operació és una mostra més del compromís d’Abacus amb la llengua i la cultura catalanes i amb la necessitat d’enfortir les indústries culturals del país. El nostre objectiu és mantenir vius els valors que sempre ha representat Enciclopèdia Catalana”.

Per la seva part, Jaume Roures ha manifestat que la seva participació en aquest projecte neix de la voluntat de “garantir la continuïtat de projectes editorials històrics i de gran importància pel país”.

Problemes financers

La històrica editorial, que arrossega des de fa temps problemes financers, havia presentat recentment un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per acomiadar 15 persones, segons va poder saber l'ACN i que en aquests moments s’està negociant. Actualment, la plantilla de l'empresa és de més d'un centenar de treballadors. De fet, aquest nou moviment forma part del pla de reestructuració financera del Grup Enciclopèdia previst amb diverses fases que va incloure la venda de la seu de la companyia.