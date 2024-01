En marxa el projecte Platform Coop Venture Builder, una xarxa per impulsar cooperatives de plataforma digital

El projecte Platform Coop Venture Builder està liderat per Mondragon Team Academy amb la col·laboració de diferents organitzacions del territori espanyol que promouen l'emprenedoria col·lectiva: la direcció d’Economia Social i Cooperatives de Barcelona Activa, la fundació La Promotora, la fundació Escuela Andaluza d’Economia Social i la cooperativa Tazebaez. Les cooperatives de plataforma són un fenomen que està en auge i busca ser una alternativa a les grans plataformes com (eBay, Netflix o Uber).

Platform Coop Venture Builder és una factoria d’empreses emergents amb la finalitat d’adaptar idees o models de negoci d’altres països i aplicar-ho al mercat local. Daniel Arricivita, responsable de serveis d’economia social i cooperatives de Barcelona Activa, en declaracions a Jornal.cat, ha assegurat que “per a nosaltres el més important és donar suport a les iniciatives per fer créixer l’economia social i aquestes plataformes poden ser un instrument clau d’intercooperació”.

En aquest sentit, el projecte té dos propòsits: dinamitzar l'ecosistema emprenedor cooperatiu i crear una xarxa estatal de recerca, promoció i acceleració de cooperatives de plataforma digital. Genoveva de Lacaze, membre de l’equip de La Promotora, ha afirmat a Jornal.cat que “volem sensibilitzar les plataformes digitals i generar empreses de manera cooperativa”.

Aquest model de negoci es diferencia pels seus valors: el vessant col·lectiu, la propietat compartida, el procés de cocreació i la coparticipació. Per a Arricivita, “Mondragon Team Academy ha distribuït lideratges per línies de treball dins del projecte on tothom colidera i treballa conjuntament”.

La iniciativa s'ha portat a terme en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència executat pel Ministeri de Treball i Economia Social d'Espanya amb els Fons Next Generation de la Unió Europea.