El Youtube català, ètic i democràtic ja és una realitat, gràcies a La Guixeta

Les entitats del sector de la cultura digital Bitlab, Quesoni i la fundació Platoniq han creat La Guixeta, una plataforma digital de continguts audiovisuals i culturals en català que busca atorgar una nova dimensió al contingut cultural en català per afavorir-ne l'ús. Aquest 2024 ha començat a funcionar i es va activant col·lectivament amb l'acompanyament de persones creadores mitjançant taules participatives on es posa en comú el contingut digital que hi haurà a l'aplicació. El responsable de mobilització ciutadana i incidència de Platoniq, Cristian Palazzi, ha assenyalat que volen "oferir un canal de visualització allunyat dels perfils i de les grans companyies tecnològiques, incorporant el punt de vista de l'economia social i solidària".

La plataforma es distingeix pel seu model econòmic i per la participació ciutadana en la creació de contingut. Per construir el portal, les organitzacions impulsores s’han basat en dues tecnologies: el servei de vídeos i streamings PeerTube, una plataforma de vídeo federada i descentralitzada, i la xarxa de finançament oberta Goteo. “Al final són tot un seguit d’eines de codi obert que s’han desenvolupat sota la lògica del suport mutu, per crear contingut amb una altra mirada”, declara Víctor Jiménez, coordinador de BitLab.

L’aplicació busca potenciar una relació més directa entre els creadors i el públic, per això, els usuaris podran opinar i tindran influència en la decisió de continguts. Les persones subscrites podran veure l'estat de comptes i saber quins diners s'han destinat a cada projecte. La plataforma, també vol actuar com a complement de les actuacions i espectacles, i oferir la possibilitat de documentar-los en vídeo per poder gaudir de l'experiència en digital.

El projecte va néixer durant el confinament per la pandèmia de Covid degut a la cancel·lació dels espectacles culturals. Per això, entitats de l’economia social i solidària van crear la iniciativa PlataformsESS per evitar transmetre continguts a través de les grans empreses.