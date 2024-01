Les cooperatives d'ensenyament de les Illes Balears asseguren que els centres escolars no tenen espai per al desdoblament d'aules

En un comunicat, la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB) ha assenyalat que "els nostres centres no tenen infraestructura pertinent per assolir un desdoblament d'espai", com ja es va demostrar durant les mesures de la pandèmia. Així, la UCTAIB ha exposat la seva inquietud per l'acord entre PP i VOX per aprovar els pressupostos de 2024 on apareix una esmena del partit d'extrema dreta que proposa invertir 20 milions d'euros en un programa basat en la lliure elecció de llengua als centres, el pròxim curs.

Segons la UCTAIB "actualment no hi ha cap conflicte lingüístic a les nostres aules i el model que està implantat funciona sense fer cap mena de distinció entre l'alumnat". A més, han destacat que la llengua catalana és la pròpia de les Illes Balears i és l'element clau de cohesió social.

D'altra banda, les cooperatives han assenyalat que l'alumnat no té el mateix accés a continguts en català com en castellà a les xarxes o mitjans de comunicació i, per tant, això pot provocar "que no hi hagi igualtat d'oportunitats". I han alertat que l'ús social del català fora dels centres és minoritari i "està en retrocés".

Actualment, en matèria lingüística segueix vigent la Llei de Normalització Lingüística, el Decret de mínims i la Llei Balear d’Educació, però les cooperatives critiquen que la conselleria d’educació i la Universitat obren la porta a que les famílies puguin triar la llengua d’aprenentatge dels seus fills i de les seves filles.