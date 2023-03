El Parlament Balear aprova la Llei de Cooperatives per promoure l’economia social i solidària a les Illes

El sector cooperativista i les principals autoritats de les Illes Balears han celebrat aquest mes de març l’aprovació de la Llei de Cooperatives amb què el Govern dona un nou impuls a l’economia social com a part important de la millora del model econòmic del territori.

Segons Jerònima Bonafé, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears i presidenta de la Federació de Cooperatives d’Illes Balears s’ha treballat “perquè es recollissin totes les propostes en un marc de consens i cooperació perquè la nova llei suposi un nou impuls per al sector, donant així cohesió a la diversitat del món cooperatiu”. Bonafé posa l’èmfasi en l’àmbit rural del territori i afegeix que “les cooperatives agràries es converteixen, gràcies a aquesta nova llei, en comunitats energètiques de l’àmbit rural”.

La norma s’ha aprovat amb un consens molt ampli, amb el vot a favor de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. El Govern aconsegueix d’aquesta manera el suport gairebé unànime del Parlament a una Llei fortament consensuada i demandada pel sector, amb la modernització d’aspectes molt necessaris com la incorporació de la perspectiva de gènere o la digitalització al text normatiu aprovat el 2003, fa vint anys.

L’objectiu principal ha estat adaptar el nou text a la realitat social i econòmica de les Illes, així com actualitzar-ne continguts; s’ha recollit l’experiència legislativa que, en matèria de societats cooperatives, s’ha generat durant aquestes dues darreres dècades.

A la tobada, hi han assistit, a banda de la presidenta de la Federació de Cooperatives de les Illes Balears, Jeronima Bonafé, la directora gerent de Cooperatives Agroalimentàries, Maria Francisca Parets. Han estat rebudes per la presidenta del Govern, Francina Armengol, i el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela.

Les fórmules d’economia social en general i de les societats cooperativistes en particular són una aposta del Govern per a millorar el model econòmic de les Illes Balears. Any rere any, a través de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, s’ofereixen subvencions dirigides a crear noves cooperatives i a generar nous socis i sòcies cooperativistes. Aquest 2023 s’han destinat més de 675.000 euros al cooperativisme, duplicant gairebé els 350.000 euros de l’any passat.