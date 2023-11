La 7a edició de l’Impulsem el que fas’ destina 800.000 euros a projectes de l’ESS i l’alimentació sostenible

L’Ajuntament de Barcelona en la setena edició de la subvenció ‘Impulsem el que fas’, ha destinat 800 mil euros a projectes d’economia social i solidària (ESS), d’un total de 2,5 milions d’euros atorgats. La iniciativa té l’objectiu d’impulsar aquells projectes locals que fomentin l’emprenedoria, l’ocupació de qualitat, el turisme sostenible i el consum responsable.

Entre els projectes d’ESS hi trobem Sostre Cívic, cooperativa d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, que s’ha presentat a la subvenció per poder comunalitzar serveis de mobilitat compartida entre habitants i fer-la més sostenible. També hi trobem l’Associació Intercultural Diàlegs de Dona, que pretén crear una aula de costura, disseny i confecció per a dones migrades, i Som Ecologística, que vol posicionar-se com a entitat representativa de la ciclologística a Catalunya.

Pel que fa a l’alimentació sostenible, una de les entitats aprovades ha estat l’Associació de Pagesia de Mercabarna, que aposta per un circuit curt amb venda directa i cooperatives de proximitatdins de la pagesia.

Més enllà de l’ESS, la modalitat més atorgada ha estat ‘Amunt persianes’, que busca “impulsar l’aixecament de persianes i donar suport a negocis ja existents en els barris més desafavorits”. A més, la subvenció ha comptat amb tres modalitats més, centrades en la promoció del turisme sostenible, el foment de l’ocupació de qualitat i el creixement dels centres de distribució urbana d’última milla.

Aquest any s’han aprovat 156 projectes dels 679 que s’han presentat a les sis modalitats disponibles. La iniciativa ha comptat amb modalitats que toquen de prop l’ESS, com ‘Innovació socioeconòmica i ESS en sectors estratègics i en clau territorial’, on s’ha aprovat 16 projectes, i ‘Alimentació sostenible i consum responsable’, amb 29 projectes aprovats. La iniciativa està impulsada per l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, l'agència de desenvolupament econòmic local de la ciutat. De cara al futur, preveuen seguir atorgant la subvenció, que s’obrirà per pròxima vegada al segon semestre de 2024.