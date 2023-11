La cooperativa reusenca Unió Nuts aconsegueix la primera certificació per exportar ametlla en gra a la Xina

La cooperativa reusenca Unió Nuts podrà exportar ametlla en gra a la Xina després que aquesta setmana s'hagi conegut l'autorització del registre xinès. Només dues empreses estatals han aconseguit la certificació per entrar a aquest mercat que té capacitat per importar més de 200.000 tones anuals d'ametlla i que actualment es proveeix principalment d'ametlla de Califòrnia i d'Austràlia.

David Miralles, director general d'Unió Nuts, argumenta que "aquesta autorització del govern xinès encaixa en la nostra estratègia de creixement a nous mercats i diversificació de clients amb un potencial de consum molt alt en un moment estratègic, que coincideix amb el nostre creixement en hectàrees i nombre de socis. Més enllà, també és una satisfacció que un mercat tan exigent com la Xina reconegui els nostres alts estàndards de qualitat i que les úniques dues empreses espanyoles que hem aconseguit l'homologació tinguem el model empresarial de cooperativa agrària".

Per poder exportar a la Xina, Unió Nuts ha superat un llarg procés i una estricta auditoria a les finques de les quals es vendrà la producció ja que, per a l'entrada al país asiàtic, cal assegurar al 100% la traçabilitat del producte.

Miralles també explica que "des de fa quatre anys, a Unió Nuts exportem ametlla torrada i elaborats d'ametlla per a alimentació infantil a la Xina, però el potencial de les exportacions d'ametlla natural és molt superior, i encara més tenint en compte que tindrem una posició favorable davant d’altres exportadors com els Estats Units perquè els aranzels que s'aplicaran al nostre producte seran sensiblement inferiors".

L'autorització ha estat possible per l'acord del Ministeri d'Agricultura i l'administració general de Duanes de la República Popular de la Xina, signat el 31 de març d'aquest any.

Unió Nuts forma part del Grup Unió, amb seu social a Reus, que representa 148 cooperatives d'arreu de l'Estat espanyol i 8.200 socis productors. La missió de Grup Unió és fomentar la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de l'entorn rural, amb un fort compromís amb la innovació, la qualitat i l'aposta pels productes mediterranis.