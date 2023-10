La FCAC i Som Energia s’alien a través d’una col·laboració agro-energètica inèdita dins el món cooperatiu

Som Energia i la Federació de Cooperatives Agrícoles de Catalunya han signat un conveni de cooperació que unirà a més de 180 cooperatives agrícoles d’arreu del territori català amb la cooperativa de generació i consum d’energia verda, que compta amb més de 83.000 persones i entitats sòcies. Una col·laboració agro-energètica pionera en el món cooperatiu.

El president de la FCAC, Ramon Sarroca, ha destacat en declaracions a Jornal.cat que “el conveni neix de la necessitat de trobar un òrgan expert en el sector energètic capaç d’ajudar-los en la gestió de la generació d’energia d’autoconsum”. Som Energia els proporciona l’experiència en la gestió d’energies renovables i en la comercialització d’excedents, un “acord novedós i de profit mutu”, ha assegurat Sarroca.

Aquest conveni d’intercooperació permetrà noves relacions sinèrgiques entre les dues organitzacions, amb l’objectiu d’avançar de manera conjunta cap a una transició energètica més justa i equilibrada amb el territori.

Algunes cooperatives agràries que ja generen part de la seva pròpia energia i gaudeixen d’un llarg recorregut en el camí de la transició energètica, podran comptar amb l’assessorament i els serveis de Som energia per tal d’esdevenir comunitats energètiques. Per la seva banda, aquest acord permet a la cooperativa energètica arribar a acords de subministrament d’energia, assessorament i donar-se a conèixer entre les cooperatives i persones sòcies de la FCAC. A més, tindrà accés al mercat de compra de terrenys per instal·lacions de petits projectes d’energia renovable.

Les primeres passes d’aquest acord les iniciaran les cooperatives agràries COVIDES, SCCL i la Cooperativa Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, SCCL amb un projecte pilot que donarà peu a possibles noves col·laboracions.

La formalització del conveni ha comptat amb la presència de la Coordinació General de Som Energia amb Marta Doncel i Víctor Carreño i el president de la FCAC. Ha tingut lloc a Sant Sadurní d’Anoia, a la seu de COVIDES, una de les cooperatives agràries col·laboradores.

La importància d’aquest conveni, aseguren, és que estableix un nou marc de cooperació agro-alimentària que fomenta un desenvolupament econòmic responsable, sostenible i integrador a nivell social i territorial. A més, facilita la transició energètica a escala local.

La FCAC i Som Energia

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) és un òrgan que agrupa, representa i impulsa les cooperatives agroalimentaries de Catalunya. Entre els seus objectius es troba potenciar el creixement, la competitivitat i la innovació en aquest sector. Actualment, 189 empreses i 30.300 socis formen part de la federació.

Som Energia és una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre. La seva activitat es centra principalment en la comercialització i la producció energètica renovable.