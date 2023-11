Gairebé 97.000 persones cuiden un familiar amb dependència a Catalunya, segons Suara Cooperativa

Segons un informe de la cooperativa SUARA, gairebé 97.000 persones es fan càrrec d’un familiar amb dependència a Catalunya, una xifra que va en augment i que, previsiblement, es pot doblar en 40 anys. El portal Aliura concentra tota la informació fiable i actualitzada sobre ajudes, recursos i serveis al voltant de la dependència.

L’informe de la cooperativa, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Persones Cuidadores, assenyala que la salut mental d’aquestes es veu afectada per aquesta situació. D’aquesta manera, 6 de cada 10 persones cuidadores enquestades per l’entitat admeten que se senten cansades i el 80% no se sent lliure per organitzar la seva vida.

Gairebé la meitat van haver de deixar la seva feina, parcial o completament, per dedicar-se a tenir cura del seu familiar dependent.

“Una tempesta” demogràfica

La cooperativa avisa, “la situació serà cada cop més preocupant si ens fixem en les projeccions demogràfiques”. Segons l’Idescat, a Catalunya hi ha més d’un milió 500 mil persones de 65 anys o més, el 19,3% de la població. Però segons les seves projeccions de futur, l’any 2040 ja seran un 26,1% i el 2050 un 28,9%. Alhora, la població en edat de treballar anirà baixant fruit de caiguda de la natalitat en les últimes dècades.

La directora de Màrqueting i Comunicació, Dúnia Roselló afegeix que “això posa en qüestió la sostenibilitat futura de l’estat del benestar actual, obliga a una reflexió urgent sobre el futur de les cures i a decidir qui i com volem que les assumeixi”. Considera que “l’envelliment de la població requerirà ampliar, optimitzar i transformar el sistema de cures de llarga durada.”

Aliura, el primer portal de la dependència

Per ajudar i acompanyar les persones dependents i les seves cuidadores, Suara Cooperativa ha creat Aliura, el primer portal sobre la dependència a Catalunya. El portal, que compta amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a través del Projecte Singulars, concentra tota la informació fiable i actualitzada sobre ajudes, recursos i serveis al voltant de la dependència. I també eines per gestionar emocionalment el procés pel qual un familiar passa a ser dependent.

Segons Àngels Cobo, una de les impulsores del projecte, l’objectiu és “millorar l’accessibilitat a la informació sobre la Llei de Dependència, les prestacions o altres recursos. I acompanyar en un procés llarg que recau en la família de la persona dependent, habitualment més en la dona, de manera invisibilitzada i poc reconeguda”.

Aliura aporta informació sobre què és la dependència, els primers símptomes i la seva evolució. Amb un llenguatge proper, es dirigeix tant a la persona dependent, a la cuidadora i a la resta de familiars. També detalla els serveis, ajuts i recursos per promoure l’autonomia de les persones grans que volen continuar vivint a casa però necessiten ajuda. En l’apartat ‘Fora de casa’, inclou informació sobre com gestionar el moment en el qual ja no és possible estar tot el dia a casa o seguir-hi vivint i cal buscar recursos com centres de dia, residències o pisos assistits. En l’apartat ‘Ajudes’, Aliura detalla tota la informació sobre qui pot accedir als ajuts de la Llei de Dependència i com fer-ho: com aconseguir el reconeixement del grau de dependència, quin és el temps mitjà d’espera o a quins recursos es pot optar (teleassistència, atenció a domicili, prestació econòmica, etc).