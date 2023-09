Un casal en línia per fomentar l’autonomia i combatre la solitud de la gent gran

Combatre la solitud no desitjada, fomentar l’autonomia i l’estimulació cognitiva de la gent gran són alguns dels objectius que persegueix el Casal en Línia de Suara Cooperativa. Es tracta d’una iniciativa pilot, la qual s’ha dut a terme des de juny de 2022, que permet que persones d’edat avançada puguin fer activitats adaptades sense haver de sortir de casa. El projecte ofereix sessions tant al matí com a la tarda, dinamitzades per persones expertes en el camp de l’animació sociocultural o la psicologia.

Per accedir al casal en línia, les usuàries no cal que tinguin ni ordinador, ni programes complexos, ja que les persones es connecten a través d’un adaptador al televisor que és proporcionat per la mateixa cooperativa. D’aquesta manera, des del seu televisor poden interactuar en temps real amb els altres participants sense necessitat de desplaçar-se.

Suara assenyala que aquesta iniciativa és ideal en casos on la persona gran té afectacions de salut o situacions de mobilitat reduïda que li limiten els desplaçaments. En aquest sentit, al casal s’ofereixen sessions d’activitat física —amb estiraments, exercicis de relaxació, ioga i ball—, per ajudar que les persones puguin mantenir-se actives, encara que sigui des d’una cadira o un sofà.

Al casal, a més, s’ofereixen també tallers de memòria i jocs d’habilitat mental dinamitzats per psicòlegs, els quals busquen fomentar l’estimulació cognitiva; així com activitats d’oci com concursos de preguntes i bingos, per tal de millorar l’estat d’ànim de les persones grans que tenen limitacions per sortir de casa.

El sistema en línia del casal permet també als participants fer visites virtuals a museus, fer activitats musicals, tallers de teatre, dansa i lectura, així com celebrar en companyia els aniversaris i festivitats com Sant Joan o la Castanyada, entre altres.

Una iniciativa amb un impacte “molt positiu”

Suara subratlla que els primers resultats de la prova pilot del projecte mostren que es tracta d’una iniciativa amb un impacte “molt positiu”, ja que fa que les participants s’aixequin abans del llit, es cuidin més, tinguin un millor estat d’ànim i, fins i tot, creïn noves relacions socials més enllà de les trobades del casal. Des de la seva posada en marxa el juny de 2022, cada participant ha fet una mitjana de 125 minuts de visualitzacions diàries i s’han dut a terme 21 tallers diferents.

El Casal en Línia de Suara és una iniciativa que s’ha desenvolupat en el marc dels Projectes Singulars, finançats pel Departament d’Empresa i Treball.