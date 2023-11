El programa d’ajuda al benestar emocional ‘Ocell de Foc’ atén 10.800 joves durant el primer any

El programa de suport al benestar emocional ‘Ocell de Foc’ ha complert el primer any d’implementació atenent 10.847 joves. La iniciativa, amb gairebé 10 milions d’euros a través del Departament d’Empresa i Treball, ofereix recursos als joves amb dificultats de salut mental per a què assoleixin el benestar, s’insereixin laboralment o recuperin un itinerari formatiu. El primer aniversari s’ha commemorat amb un acte aquest diumenge a Terrassa, on el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat l’objectiu d’arribar a atendre fins a 20.000 joves durant el 2024. En paral·lel, ha avançat que el Servei d’Ocupació de Catalunya detsinarà 12 milions a una línia de subvencions per facilitar la contractació de joves d’entre 16 i 30 anys.

A l’acte celebrat a l’antiga fàbrica del Vapor Ventalló, tant Aragonès com el conseller d’Empresa, Roger Torrent, han recordat que l’objectiu d’’Ocell de Foc’ és “empoderar” el jovent per a què pugui desenvolupar el seu projecte de vida d’una forma autònoma i independent. La iniciativa presta especial atenció a joves d’entre 16 i 30 anys que tenen problemes de salut mental, tant pel que fa a malestar emocional com a trastorns diagnosticats.

A través de subvencions a entitats socials, es despleguen diversos programes per garantir el dret a la recuperació dels joves i alhora combatre els estigmes socials. ‘Ocell de Foc’ s’estructura en 25 nuclis repartits arreu de Catalunya, dels quals en formen part les entitats que volen ser-ne partíceps de forma col·laborativa entre elles. Actualment hi ha unes 100 entitats repartides a les diferents demarcacions.

Aragonès i Torrent han participat en l’enregistrament d’un pòdcast amb què s’ha fet balanç del primer any d’implementació d’’Ocell de Foc’ i on també han ofert el seu testimoni diversos usuaris i educadors. El conseller ha destacat la xarxa d’entitats en què es basa ‘Ocell de Foc’ com a “circuït paral·lel” a les eines que ofereix tradicionalment l’administració i la sanitat pública. “És un sistema que facilita l’accés a tots aquells joves que no han gosat picar a la porta de les institucions”, ha celebrat.

Pere Aragonès ha destacat el compromís de la Generalitat amb el projecte ‘Ocell de Foc’ per ajudar al jovent i poder reduir l’atur juvenil | ACN, Gemma Sánchez

Al seu torn, Aragonès ha defensat els 9,9 milions d’euros que la Generalitat destina a ‘Ocell de Foc’ com a gest de “retorn” als joves per “l’esforç” psicològic i social que van fer durant la pandèmia de la covid-19. “Entre tota la resta de la societat hem de reparar els efectes que aquell sacrifici va tenir per als més joves”, ha subratllat Aragonès, que ha insistit en la necessitat de “donar-los eines” per garantir-los el benestar emocional i l’autonomia en el desenvolupament del seu futur acadèmic i professional.

En aquest sentit, ha assegurat que el programa continuarà l’any que ve amb l’objectiu d’atendre 20.000 joves, alhora que ha anunciat que el SOC obrirà una línia d’ajudes de 12 milions per facilitar que els ajuntaments i les associacions o fundacions contractin jovent. Aquestes subvencions seran per la incorporació de treballadors d’entre 16 i 30 anys que estiguin a l’atur i que acreditin un títol universitari, d’FP o un certificat de professionalitat.

Aragonès ha ressaltat aquesta mesura amb l’objectiu, ha dit, de reduir l’actual 21% d’atur juvenil i aproximar la taxa al 8,5% de desocupació que hi ha entre la població general. Ha demanat “seguir apostant” per aplanar el camí dels joves, “que són una genertació que té moltes més eines però també ha patit molt més per culpa de diverses crisis i situacions molt greus”.

Durant la seva participació a l’acte d’aquest diumenge a Terrassa, el president de la Generalitat ha esquivat qualsevol referència a l’actualitat política i ha declinat fer declaracions a la premsa sobre les manifestacions que s’estan celebrant a les capitals de demarcació en contra l’amnistia.