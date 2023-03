Primera trobada de la xarxa 'Ocell de Foc' per generar dinàmiques de treball conjuntes entre els nuclis del programa

L’Espai Jove La Fontana del barri de Gràcia de Barcelona ha acollit la primera trobada de la Xarxa Ocell de Foc, un nou programa d’atenció integral per a joves amb problemàtica de salut mental i que està impulsat per la Direcció General d’Economia Social i Solidària el Tercer Sector i les Cooperatives. El programa pretén assolir la seva inserció laboral en l’empresa ordinària o la recuperació de l’itinerari formatiu.

L’acte, organitzat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, ha comptat amb la presència d’entitats de tot Catalunya que conformen els 22 nuclis del programa, i que treballen per proporcionar eines i recursos als i les joves i lluitar contra l’estigma de la salut mental. Aquests nuclis han de crear serveis i espais per afavorir i generar dinàmiques per a la constitució de grups de joves amb iniciatives d’apoderament col·lectiu.

La benvinguda de la primer trobada de la Xarxa ha anat a càrrec de Josep Vidal, director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, que ha remarcat que l’eix central del programa son els joves amb patiment emocional “que han de reconèixer la Xarxa Ocell de Foc com a pròpia”. I ha afegit: “El que passa als joves és conseqüència del que passa als nostres barris, pobles i ciutats. Cal que hi hagi espais de vida i relacionals on es pugui reconvertir aquest malestar en benestar i activisme.”

D’altra banda, Magda Casamitjana, directora del Pacte Nacional per la Salut Mental a Catalunya, ha posat en valor: “l’empenta del programa Ocell de Foc, que compta amb 22 nuclis ubicats arreu del territori i 249 entitats implicades.”

Josep Vidal, director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, durant la seva intervenció. Autor: Generalitat de Catalunya.

Isabel García, subdirectora general de Treball en la Diversitat i el Tercer Sector ha destacat les idees clau del programa: “el treball en xarxa, la innovació en la intervenció i els tipus de serveis”. També ha remarcat que: “Ocell de Foc s’adaptarà a les necessitats de cada territori, creant dinàmiques de treball conjunt per permetre la coconstrucció”.

Durant la jornada, Obertament ha liderat la dinamització d’una taula a càrrec de Carlos Alcoba, responsable de salut mental i estigma a l’àmbit laboral de l’entitat, en què, a partir del testimoni de dues activistes, s’han explicat quines son les circumstàncies de les persones joves que han passat per un problema de salut mental a l’hora de seguir amb els estudis o accedir al mercat laboral.

També hi ha hagut una ponència sobre salut mental i joves a càrrec de Carles Bonete, responsable de programes sociocomunitaris de la Federació Salut Mental Catalunya.

En el tancament de la trobada, Elva Beltrán, cap del servei de Programes Laborals de Foment per a la Diversitat, ha conclòs que el programa Ocell de Foc “té molts reptes per davant als quals farem front conjuntament. Hem vist molta implicació i moltes ganes en aquesta jornada i això és molt positiu”.