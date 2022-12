Catalunya destinarà 10 milions d’euros al programa ‘Ocell de Foc’ de suport a joves, especialment amb problemes de salut mental

El novembre passat es va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions del programa ‘Ocell de Foc’, dotat de 9.900 milions d’euros, dirigida a entitats per al període 2022-2025. Es subvencionaran projectes que sensibilitzin sobre els problemes de salut mental, incorporin la lluita contra l’estigma i garanteixin el dret de recuperació del jovent. Es vol fomentar l’acompanyament cap a l’autonomia personal i la construcció d’una vida independent.

El 28 de novembre, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, van presentar l’ajut assenyalant que el projecte busca la creació d’aliances on, entitats sense ànim de lucre o cooperatives d’iniciativa social especialitzades en l’atenció a les persones amb problemàtica de salut mental, col·laborin amb associacions o empreses d’activitats juvenils, com ara les esportives, les culturals o les de lleure. És a dir, el programa vol tenir en compte el teixit social, cooperatiu i associatiu català.

Pel president, amb Ocell de Foc es vol “empoderar els i les joves perquè puguin dur a terme el seu projecte de vida amb plenitud, impulsant totes les mesures que estiguin al nostre abast perquè els joves del nostre país tinguin una vida plena, amb totes les oportunitats, amb una vida autònoma i independent”.

També en aquesta línia, el conseller Torrent ha destacat que la finalitat del programa és que els joves “puguin encarar amb millors perspectives, amb més eines i amb més oportunitats, els seus projectes de vida”. “Acompanyament és una paraula clau”, ha apuntat.

25 nuclis d’actuació a tot Catalunya i 190.000 euros per nucli

Per tal que el programa arribi al conjunt del territori i s’hi puguin adherir totes les entitats del país, es treballarà amb nuclis. En total, ‘Ocell de Foc’ ha previst 25 nuclis a tot Catalunya, amb l’objectiu d’aconseguir una distribució dels recursos adequada.Un nucli de territori és l’agrupació, com a mínim, de 4 entitats que participen en un projecte conjunt i treballen en xarxa.Es preveu, per tant, que com a mínim en aquests nuclis hi participin 100 organitzacions de diverses tipologies com és el cas d’entitats juvenils sense ànim de lucre, associacions especialitzades en l’atenció a les persones amb problemàtica de salut mental i en la dinamització de projectes col·lectius, universitats o ajuntaments.

Cada nucli del territori rebrà amb una subvenció de 190.000 eurosi haurà de presentar un projecte amb una durada de dos anys.El programa estableix que un mínim del 15% de les persones ateses per ‘Ocell de Foc’ siguin joves amb problemes de salut mental i que, d’aquests, almenys un 5% aconsegueixi una inserció laboral o un retorn al sistema educatiu al final del programa.