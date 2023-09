Les principals ciutats catalanes acullen un seminari per potenciar l’ús de la bicicleta en l’àmbit urbà

Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona acullen els Seminaris Tècnics i Experimentals per a l’Impuls de la Formació Ciclista per potenciar l’ús de la bicicleta en l’àmbit urbà dirigit al personal tècnic i polític de l’administració pública per tal que tingui els coneixements i recursos necessaris per implementar aquest mitjà de transport dins els seus municipis.

El projecte impulsat per Biciclot sccl, Factoría de Ciclistas i Escamot sccl, amb la col·laboració de la Red de Ciudades por la Bicicleta, i amb el finançament del Ministeri de Treball i el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, tindrà lloc durant la tardor.

Aquests seminaris es programen de la següent manera:

Barcelona : Format individual en línia: de l’1 al 20 de setembre Trobada presencial: 21 i 22 de setembre a BiciHub

: Format individual en línia: de l’1 al 20 de setembre Trobada presencial: 21 i 22 de setembre a BiciHub Girona : Format individual en línia: del 8 al 27 de setembre Trobada presencial: 28 i 29 de setembre a l’Ateneu ComaCros

: Format individual en línia: del 8 al 27 de setembre Trobada presencial: 28 i 29 de setembre a l’Ateneu ComaCros Tarragona : Format individual en línia: del 15 de setembre al 4 d’octubre Trobada presencial: 5 i 6 d’octubre a l’IMET (Institut Municipal d’Educació de Tarragona)

: Format individual en línia: del 15 de setembre al 4 d’octubre Trobada presencial: 5 i 6 d’octubre a l’IMET (Institut Municipal d’Educació de Tarragona) Lleida: Format individual en línia: del 29 de setembre al 18 d’octubre Trobada presencial: 19 i 20 d’octubre al Centre Cívic de La Mariola

Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació.

La Setmana del 2023 porta per lema “Combina i mou-te!” que posa l’accent en la intermodalitat i anima a moure’s de manera sostenible i practicar la intermodalitat, en el benefici per la nostra salut i per al medi ambient.