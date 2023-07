El projecte ‘Oportunitat500’ ajuda a les persones nouvingudes i fomenta la vida rural als pobles més petits de Catalunya

L’Associació de Micropobles de Catalunya duu a terme ‘Oportunitat500’, un projecte pioner que busca donar acollida a les persones migrades en el conjunt del territori català, especialment al món rural i als micropobles. La iniciativa, que es porta celebrant des de 2022, té una durada d’un any, amb previsió d’acabar el 30 de setembre de 2023.

‘Oportunitat500’ els permet donar resposta a aquesta necessitat a través de la contractació i formació de les persones nouvingudes, a més d’un acompanyament personalitzat als seus familiars. El projecte, que compta amb l’impuls del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, permet a l’Associació de Micropobles posicionar-se en l’acollida de persones migrades i refugiades.

Addicionalment, l’Associació està implementant tres programes complementaris. El primer és un programa de mentoria que permet un acompanyament per part del veïnat dels micropobles a les persones acollides. En segon lloc, la participació dels agens d’acollida en la creació de Projectes Territorials, una iniciativa que busca generar projectes que responguin a les singularitats del territori. Finalment, també implementen un itinerari d’emprenedoria que assessora els membres del projecte a l’hora de poder desenvolupar els seus projectes individuals o col·lectius.

Cal destacar que les persones participants han seguit un procés de sensibilització previ amb una durada de dos mesos en el que els han explicat les principals característiques del territori català, què són els micropobles i el seu estil de vida per tal que puguin decidir si volen desplaçar-s’hi. A més, els ajuntaments que formen part del programa també ajuden de forma directa, oferint un contracte laboral i identificant el lloguer d’un habitatge.

D’aquesta forma, l’Associació de Micropobles de Catalunya contribueix a l’acollida de persones migrades alhora que fomenta la vida als pobles més petits i ajuda a donar veu als seus ajuntaments, que és la seva missió principal. Per tot això, desenvolupa diferents projectes que comparteixen valors amb l’economia social i solidària, com són el desenvolupament sostenible i la igualtat de gènere, que van fomentar a través del cicle de cinema amb valors, una iniciativa on es projectaven films de temàtica feminista a diferents micropobles de la província de Girona.