Arriba la segona edició del 'Cicle de cinema amb valors' que promou obres alternatives

L’Associació de Micropobles de Catalunya impulsa la segona edició del Cicle de Cinema amb Valors, que es farà en municipis amb menys de 1.000 habitants de la província de Girona, amb l’objectiu de fomentar el cinema als pobles petits, conscienciar sobre la violència de gènere i donar a conèixer obres allunyades del circuit comercial.

El cicle forma part dels quatre eixos impulsats per l’associació “per tal d’actuar en l’erradicació de violències masclistes als micropobles de la província de Girona”, com ha afirmat, en declaracions a Jornal.cat, Xavier Camps, vocal de l’Associació i alcalde de Palau de Santa Eulàlia.

Els diferents films del cicle tracten temes socials, centrant-se en el feminisme, per tal de generar una alternativa a l’oferta habitual dels grans cinemes. Al final de les pel·lícules es duu a terme una reflexió entre els assistents sobre el propi film i sobre la temàtica tractada.

Aquest any el cicle incorporarà un període més, com a resposta a l’èxit de la passada edició, que se celebrarà de juny a setembre i també d’octubre a desembre. De fet, “el cinema amb valors ha estat l’eix que ha avançat a més velocitat”, com ha afirmat Camps. De fet, hi ha la intenció que el cicle “s’acabi replicant a les altres tres províncies catalanes” de cara a l’any vinent.

En aquesta edició s’hi podrà veure, per exemple, ‘Cholitas’, una pel·lícula del 2019 que explica la història de cinc dones indígenes bolivianes que es proposen escalar la muntanya més alta d’Amèrica, com a símbol d’alliberació i apoderament. També s’hi podrà veure ‘Les costures de la pell’, un film sobre dues dones de l’Índia que, després de tota una vida cosint per les grans multinacionals tèxtils, han decidit deixar de tenir por i lluitar pels seus drets.

L’Associació de Micropobles de Catalunya és una organització sense ànim de lucre, formada pels ajuntaments de municipis amb menys de 1.000 habitants, que respon a les dificultats de gestionar un ajuntament amb l’escassetat de recursos dels micropobles. En paraules de Xavier Camps, des de l’associació busquen “donar solucions als reptes que té el territori, on normalment tot s’ha pensat massa per a poblacions amb molts habitants”.