Arriba la 4a edició del FESSrural a Sort amb la sobirania alimentària i el fer comú com a eixos centrals

El dissabte 17 de juny tindrà lloc a Sort (Pallars Sobirà) la quarta edició del Festival de l’Economia Social i Solidària Rural (FESSrural). L’esdeveniment busca donar veu als projectes transformadors del territori i fomentar l’economia social i solidària en l’àmbit rural català.

El festival, com cada any, comptarà amb un mercat amb una quarantena de parades de projectes ecosocials, els quals engloben iniciatives sostenibles, de proximitat, socials i transformadores. S’hi podrà trobar diferents productes artesans, agroalimentaris, tèxtils, artístics i culturals, a més de projectes que fomentin el cooperativisme i alguna parada per poder menjar i beure.

Les activitats, en funció del seu públic i naturalesa, es divideixen en tres tipus: l’espai comunal, l’espai festa i l’espai canalla. A més a més, el festival també compta amb una jornada prèvia que s’ha celebrat el 10 de juny a Arrós de Cardós.

En primer lloc, l’espai comunal és aquell on es fomenta el debat i la formació en relació a l’economia social en l’àmbit rural. S’hi duran a terme taules territorials, com ‘Gestió comunal: vivències del passat, present i futur’ i una aproximació a les problemàtiques de la ramaderia de muntanya. El debat s’estructurarà al voltant de dos eixos temàtics: el fer comú i la sobirania alimentària.

L’edició del 2022 es va celebrar al Baix Empordà i va comptar amb cinc espais, a diferència dels tres de l’edició d’enguany | XES

Pel que fa a l’espai festa, format per diverses activitats lúdiques i culturals, està destinat a entretenir els assistents. Està adreçat tant als més petits com al públic adult, i compta amb activitats variades com un taller de dansa folk del Pirineu, la presentació de La Traça Cultural i un concert d’Arnau Obiols, entre d’altres.

Finalment, hi trobem l’espai canalla, format per activitats lúdiques que busquen entretenir als més petits, però sense deixar de banda la temàtica social. Concretament, comptarà amb diversos espais infantils i el ‘Contacontes amb mirada feminista i LGTBIQ’.

El FESSrural està impulsat per la Xarxa d’Economia Solidària (XES), que busca fomentar l’economia social al territori a través de diverses iniciatives. El festival s’ha celebrat des de 2019, a excepció del 2020 a causa de la pandèmia, en diferents localitats del Ripollès, la Garrotxa i l’Empordà.