Uns 250 joves participen en el Mercat del projecte Petits Empresaris de Ponent de Lleida

Uns 250 joves de diferents centres educatius de Ponent han participat aquest divendres 26 de maig al Mercadet, a la plaça de la catedral de Lleida, com a tancament del projecte Petits Empresaris de Ponent, desenvolupat al llarg del curs.

L’alumnat ha presentat i posat a la venda al Mercadet els productes que han elaborat a les petites empreses i cooperatives que han creat durant el curs escolar. Es tracta d’una iniciativa escolar per tal de fomentar la creativitat i l’aprenedoria, un concepte que utilitzen des de l’organització com a fusió entre aprendre i emprendre.

El projecte es divideix en quatre grans parts de la formació d’una empresa. En primer lloc, la constitució, on l’estudiantat apren a documentar l’organització, escollir els càrrecs, triar el nom i dissenyar el logotip. A continuació, aprenen a organitzar-se, escollint els departaments, planificant les tasques i decidint la inversió inicial. En tercer lloc, la producció, on dissenyen i elaboren els productes. I, finalment, la difusió i venda, on creen espais virtuals de promoció i organitzen els punts de venda.

En total, a la plaça s’hi han instal·lat tretze cooperatives de deu centres escolars diferents. Aquests són INS Castell dels Templers, Calidoscopi Maristes, PTT Lleida - IMO, IES de Tàrrega, IES de Mollerussa, IES Escola del Treball, IES La Segarra, l'Escola Alba, el Col·legi Episcopal i l'Escola Riu Segre.

Actualment, l’activitat està dinamitzada pel Departament d’Educació, dins el Pla de Formació de Zona del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià, amb el suport de la Regidoria de Promoció Econòmica i Empresa de l’Ajuntament de Lleida i de la Diputació.

Petits Empresaris de Ponent va néixer el curs 2016-17 de la mà de Pep Borràs, qui en aquell moment era mestre de l’Escola Alfés. Des d’aleshores, la iniciativa s’ha seguit celebrant, fent del Mercadet un espai de trobada i intercooperació entre l’alumnat i els diferents projectes.