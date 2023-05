Més de 550 infants de 5è i 6è de primària es troben a la 5a Trobada de Cooperatives Escolars del Bages

Aquest mes d’abril s’ha dut a terme a Avinyó la cinquena Trobada de Cooperatives Escolars del Bages, on hi van assistir més de 550 infants de 5è i 6è de primària de disset escoles de la zona. L’alumnat ha presentat els 24 projectes cooperatius que han estat desenvolupant durant el curs.

La iniciativa treballa per fomentar l’emprenedoria a l'escola i les competències emprenedores entre l’alumnat del cicle superior de primària, de forma democràtica i participativa, a través de la creació i gestió d’una cooperativa al llarg del curs.

En aquesta darrera edició del Bages, hi han participat escoles dels municipis d’Avinyó, Callús, Castellgalí, Castellfollit del Boix, Manresa, Monistrol de Montserrat, Navàs, Sant Vicenç de Castellet, Sant Joan de Vilatorrada i Súria. Durant la jornada a Avinyó, s’han exposat els productes que, posteriorment, es posaran a la venda als diferents mercats municipals durant les pròximes setmanes.

El projecte, gestionat per CuEmE: Cultura Emprenedora a l’Escola, busca anar més enllà de l’emprenedoria i introduir-hi els valors del cooperativisme. Per fer-ho, treballa de la mà de l’economia social i solidària, reforçant valors com la solidaritat, la igualtat d’oportunitats, l’equitat o la inclusió social. A més, es fomenta la innovació, s’ajuda als infants a impulsar nous projectes de futur i es potencia que les cooperatives estiguin arrelades al territori.

Aquest projecte s’estén arreu de tota la província de Barcelona, on durant el curs 2022-23 hi ha participat 107 municipis, 263 escoles i més de 10.000 infants i adolescents, com recull l’informe de la Diputació de Barcelona, principal impulsora del projecte. A més, l’informe també mostra com, després que hi hagués una petita caiguda entre 2020 i 2022 arran de la pandèmia, el projecte torna a créixer en el nombre de municipis participants i recupera la seva tendència positiva.