Més implicació ecosocial de les universitats, el reclam dels estudiants de la UAB

Una trentena de joves del col·lectiu End Fossil ha acampat aquest dimarts a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per reclamar una major implicació dels centres universitaris catalans en la defensa i difussió dels criteris ecosocials.

Preveuen estar-s'hi com a mínim una setmana amb tendes de campanya i preveuen fer activitats i xerrades. El moviment va fer una acció similar al novembre a la Universitat de Barcelona (UB) per denunciar la "passivitat" de la institució davant la crisi climàtica, reclamar al centre que trenqués relacions amb empreses contaminants i retirés les càtedres que impulsen conjuntament. La UB va acordar impulsar una assignatura sobre "crisi ecosocial", que demanen extendre a tots els centres.

El col·lectiu s'ha instal·lat a la plaça Cívica a partir de les 10.00 h, moment en què diversos membres han irromput a la plaça i han començat a muntar les tendes de campanya amb les que preveuen passar els dies que calgui, asseguren. "Escollim fer l'ocupació a la UAB pel que representa a nivell de lluita social, i aprofitar per reclamar l'assignatura de crisi ecosocial que vam aconseguir l'any passat a la UB", explica la portaveu d'End Fossil Barcelona, Sara Santana, en declaracions a l'ACN.

La petició la fan directament a l'equip del Rectorat, però volen anar una passa més enllà. "Traslladem les demandes a la conselleria d'Universitats, perquè no volem que l'educació ecosocial quedi per a uns pocs, sinó per a tots els centres", afegeix.

L'assignatura consisteix en traslladar els punts clau a tenir en compte a l'hora de defensar uns criteris respectuosos amb el medi ambient, però també amb l'entorn social proper. "Implica que visquem dintre dels nostres límits, i no els que ens ven el capitalisme", detalla Santana.

L'objectiu és romandre a la plaça Cívica tant de temps com sigui necessari, dia i nit, asseguren. Mentre hi siguin, preveuen fer xerrades i tallers per conscienciar, a més de traslladar la informació als membres de la comunitat universitària que cada dia discorren per aquest punt tan concorregut del campus de Cerdanyola del Vallès.

Tot plegat, a l'espera de la resposta que puguin tenir del Rectorat, a qui preveuen traslladar-hi les seves peticions: "Dependrà de l'actitud i de fins on estan disposats a donar-nos", ha apuntat Santana.