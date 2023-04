Tàrrega posa en marxa una campanya de sensibilització contra el malbaratament alimentari

L’Ajuntament de Tàrrega (Urgell) inicia una campanya per conscienciar la ciutadania contra el malbaratament alimentari. Ho fa a través del Magatzem d’Aliments Solidaris (MAS) de Tàrrega, que a banda d’oferir productes a col·lectius vulnerables també s’ha fixat com a objectiu prioritari la lluita contra el malbaratament d’aliments. S’han organitzat activitats i tallers, també campanyes a xarxes socials amb consells sobre conservació, dates de caducitat i consum preferent, aprofitament i planificació.

Segons la regidora d’Acció Social, Noèlia Soto, “comencem informant sobre les dates de caducitat i consum preferent dels aliments o oferint consells sobre com podem organitzar millor la nevera i el rebost per aconseguir una adequada conservació dels productes. Però també tenim previst difondre receptes d’aprofitament, organitzar tallers que donin eines a les persones usuaris del servei per a una conservació dels aliments més eficient i oferir xerrades als centres educatius per transmetre tot aquest coneixement”.

Aquesta iniciativa és una de les propostes que es va posar sobre la taula l’octubre passat, quan l’empresa d’inserció social Cartaes es va fer càrrec de la gestió del MAS, i des d’aleshores s’hi està treballant conjuntament amb l’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Tàrrega.

Les primeres publicacions a les xarxes socials del Magatzem d’Aliments Solidaris emeses en el marc d’aquesta campanya recorden quins són els productes frescos de temporada que es poden consumir en aquestes dates. És el cas de fruites com la taronja o la poma i hortalisses com les bledes, el bròquil, la col o els espinacs, entre altres.

Soto afegeix que es tracta d’una campanya que comença a caminar, però que es troba en “procés de construcció”, ja que “el nostre objectiu és treballar conjuntament amb Cartaes per reduir a zero els residus que generem, també els alimentaris”. En aquest sentit, el MAS també difondrà les mesures que aplica per evitar que productes que descarten els comerços, com els aliments frescos, es facin malbé i es puguin aprofitar.

Cartaes, que també és l’encarregada de gestionar la deixalleria municipal, ha començat a treballar paral·lelament per implementar la recollida i el tractament eficient de la resta de residus que es generen al MAS amb l’objectiu de reduir al màxim la quantitat de deixalles que es deriven del funcionament del servei. En aquest sentit proposa, entre altres mesures, portar directament algunes fraccions a la deixalleria, elaborar compost i reciclar els palets de fusta transformant-los en mobiliari útil per a les instal·lacions del Banc d’Aliments.

El Banc d’Aliments de Tàrrega, actualment gestionat conjuntament per l’empresa d’inserció social Cartaes i l’ajuntament, cobreix les necessitats alimentàries bàsiques d’una setantena de famílies amb pocs recursos. I en el decurs de l’any 2022 va atendre mig miler de persones de quasi 200 unitats familiars diferents.