Barcelona acollirà del 19 al 21 d'octubre un fòrum global sobre alimentació sostenible

Barcelona acollirà del 19 al 21 d'octubre el VII Fòrum Global del Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà. Més de 200 tècnics i representants polítics, membres d'agències internacionals i de la comunitat científica i líders de la societat civil es reuniran presencialment per debatre al voltant de l'alimentació sostenible posant el focus, per primera vegada, en l'impacte que té en la salut del planeta la manera d'alimentar-se.

Hi haurà 200 participants més que ho seguiran de forma telemàtica. L'objectiu és acordar articular una veu conjunta i actuacions amb impacte global contra l'emergència climàtica. A banda, el mes d'octubre Barcelona desplegarà més d'un centenar d'activitats com a Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible.

Entre les activitats hi ha la ‘Setmana Ciutadana’, que es realitzarà del 14 al 24 d'octubre, i el Gastronomic Forum, que del 18 al 20 d'octubre reunirà al recinte de Fira de Montjuïc més de 200 expositors i milers de professionals de tot el món en un congrés amb classes magistrals, sessions temàtiques i tastos, entre altres activitats, amb la participació de ponents com Carme Ruscalleda, Joan Roca, Eneko Atxa, Najat Kaanache i Norbert Niedekofler.

Les cites s'emmarquen entre dues cimeres de Nacions Unides: la de sistemes alimentaris a Nova York i la COP26 sobre canvi climàtic a Glasgow. L'eina per donar-li concreció des dels governs municipals és el 'Barcelona Challenge for Good Food and Climate', que es presentarà precisament en el marc del fòrum de ciutats.