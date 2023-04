L’acte 'MiradESS' aplega unes 200 entitats en un espai de debat i reflexió de l’Economia Social i Solidària

L’acte del programa d’Economia Social ‘MiradESS del temps de les cireres’, organitzat per la direcció general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, ha aplegat unes 200 entitats de l’economia social i solidària (ESS) al Casinet d’Hostafrancs al barri de Sants de Barcelona.

Es tracta d’un espai de debat i reflexió de la política pública i l’ESS que ha estat un punt de trobada anual de tot l’ecosistema, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, les Comunalitats Urbanes i les entitats representatives i que, aquest any, ha servit per presentar els Projectes Singulars d’aquesta edició i la novetat d’enguany, el programa Ocell de Foc.

La jornada ha estat inaugurada pel conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, que ha destacat la importància que “les iniciatives siguin motor de canvi que transcendeix del propi ecosistema de l’ESS”. Per la seva banda, la cloenda ha anat a càrrec del director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, Josep Vidal que ha celebrat aquests espais de debat que fomenten la intercooperació i ha animat a “eixamplar tot allò que fem perquè més entitats s’incorporin al sector de l’economia social i solidària”.

El director general d’Economia Social i Solidària, Josep Vidal, “cal eixamplar tot allò que fem perquè més entitats s’incorporin al sector de l’ESS”. Font: Daniel Bartolomé, Quepo.

Durant la jornada també s’han presentat els objectius i reptes de futur de les polítiques públiques de la Direcció General l’Economia Social. En el seu torn, la subdirectora general d’Economia Social i Solidària i les Cooperatives, Roser Hernández, ha posat en valor els objectius: la cocreació d’un ecosistema favorable a l’ESS, generar activitats econòmiques en entorns urbans de proximitat, transformació del model socioeconòmic des de l’economia social i solidària, fomentar la creació i la consolidació de cooperatives. Per la seva banda, la subdirectora general de Treball en la Diversitat i el Tercer Sector, Isabel Garcia, ha marcat el repte “d’avançar cap a un nou paradigma on la diversitat sigui símbol d’innovació i enriquiment de les organitzacions”.

La part central de la jornada ha estat la xerrada sobre transició ecosocial, una mirada panoràmica i desafiaments polítics a càrrec de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Mireia Boya, i el doctor en Antropologia Social per la Universitat Autònoma de Madrid, Emilio Santiago Muiño. Per a Santiago Muiño per a fer aquesta transició ecosocial és “imprescindible la fiscalitat del luxe, que els privilegis tinguin alguna taxa que emetin menys. Sense justícia social no hi ha transició i cal una distribució de la riquesa”.

La jornada ‘MiradESS del temps de les cireres’ ha finalitzat amb quatre espais de reflexió i debat en temes claus com els béns comuns, governança col·lectiva, estructures públiques de l’ESS al 2030 i noves complicitats. Font: Daniel Bartolomé, Quepo.

La jornada ha finalitzat amb quatre espais de reflexió i debat en temes claus com: els béns comuns i gestions compartides; estructures de governança col·lectiva; la comunicació i la coordinació entre les estructures públiques de l’ESS al 2030 i noves complicitats i incorporacions – Llei ESS, possibilitats normatives i contractes reservats.