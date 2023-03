Vehicles elèctrics multiusuari, un servei municipal en auge

Una trentena de municipis de Catalunya han incorporat el servei de vehicle elèctric multiusuari (en anglès, carsharing) per a la ciutadania. Es tracta d’una modalitat que ofereix la cooperativa de mobilitat sostenible Som Mobilitat als ajuntaments i administracions públiques, que complementa altres polítiques de mobilitat sostenible impulsades pels consistoris, contribueix a reduir el parc de vehicles tot facilitant la recuperació d’espai per les mobilitats més sostenibles i redueix la contaminació ambiental.

Recentment, entre els municipis que han apostat per tenir vehicles elèctrics multiusuari, hi ha el Prat de Llobregat. Actualment, el servei compta amb vuit vehicles disponibles per a la plantilla de l'ajuntament, els residents i treballadors del municipi (amb tarifa reduïda) i per a qualsevol persona sòcia de Som Mobilitat.

El servei de cotxe multiusuari també ha aterrat a Sant Cugat del Vallès, aquest mes de març. El vehicle ja està disponible al centre de la ciutat per a totes aquelles persones que siguin sòcies de la cooperativa de mobilitat. La proposta santcugatenca va iniciar-se l'any 2019, quan va començar un breu testatge a una part de la població per saber si la iniciativa interessava, si hi hauria força per impulsar el projecte i quina seria la ubicació idònia.

Properament, l’Ajuntament de Premià posarà a disposició de la plantilla municipal i del veïnat un cotxe que es podrà llogar per hores després d’un acord amb Som Mobilitat i l’oficina Premià Energia. La responsable de comunicació de la cooperativa, Maria Media, ha posat en valor “l’efecte que ha de tenir aquesta modalitat de transport que redueix emissions i redueix volum de cotxes al carrer pel fet de ser un mitjà compartit”.

Aquests municipis han estat els darrers que han iniciat el servei de mobilitat elèctrica multiusuari de Som Mobilitat i que ja sumen una trentena de poblacions amb aquest servei, entre elles: Castellbisbal, Torelló, Palamós, Sant Joan de les Abadesses i la Vall de Cardós.

Actualment, la cooperativa de mobilitat sostenible compta amb més de 3.500 persones i organitzacions sòcies, més de 3.700 persones usuàries del servei amb gairebé un centenar de vehicles distribuïts per tot el territori, els quals han ajudat a estalviar 472 tones de CO2.