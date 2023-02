Més d’un centenar de persones debaten sobre el paper de l’ESS el 2040 en el Fòrum per la Transició Ecosocial

El Fòrum per la Transició Ecosocial - Futurs imPossibles, l’espai de trobada i reflexió entre lluites, entitats i moviments entorn l’economia social i solidària, ha aplegat més d’un centenar de persones per debatre sobre el paper que ha de tenir l’ESS en la construcció d’escenaris de futur davant la situació de crisi ecosocial.

La Xarxa d'Economia Solidària (XES); Coòpolis - Ateneu Cooperatiu de Barcelona; i l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) han dinamitzat una taula rodona amb agents de l’administració pública i diversos tallers amb els assistents.

En la taula rodona d’inauguració, Josep Vidal, director general d’Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, ha posat en valor que "som l'única alternativa real, hem de demostrar que es pot viure d'una altra manera, en la teoria però també en la pràctica. Més enllà de la base ideològica hem de fer aquest trànsit amb la mirada oberta, sumant el màxim de gent possible". En aquest sentit, Álvaro Porro, comissionat d’Economia Social, Desenvolupament local i Política Alimentària de l’Ajuntament de Barcelona, ha afegit que “hem de liderar les alternatives i fer-les escalables abans que ho facin des del capitalisme”. En canvi, Eva Vilaseca, membre de la XES, Coòpolis i portaveu de Futurs impossibles, ha posat sobre la taula que cal “partir del realisme ecològic per entendre que cal passar a l’acció, estem en la dècada clau i segons les decisions que prenguem anirem cap a un futur o cap a un altre. L’ESS hem de tenir un paper catalitzador i ser generador d’experiències positives”.

Al llarg del matí, els assistents han treballat en grups per abordar els quatre escenaris que des de la campanya Futurs imPossibles han dibuixat com a futurs: el decreixement, l’ecofeixisme, el Green New Deal Transformador i el Green New Deal Corporatiu. Fruit d’aquesta anàlisi compartida s’ha treball en la presa de consciència de quines han de ser les estratègies que l’ESS ha d’accionar per ser un agent clau en aquesta transició.

A la tarda han compartit experiències quatre lluites socials que tenen la crisi ecosocial com a element central: Stop JJOO, Zeroport, l’Aliança contra la pobresa energètica i Som Energia per acabar la jornada amb activitats culturals amb poesia i música.

La jornada central del Fòrum es traslladarà dissabte tot el dia al pati de Lletres de la facultat històrica de la Universitat de Barcelona amb més de 350 persones inscrites. Un espai que servirà per consolidar un front comú dels moviments socials per iniciar una onada de mobilitzacions per una transició ecològica justa i democràtica; definir un full de ruta d’accions prioritàries a curt termini; crear un espai de coordinació permanent entre moviments; compartir i presentar un programa polític comú i generar un espai relacional que afavoreixi l’interrelació entre persones i lluites.