Què cal saber a l’hora de comprar per internet entrades per a concerts i espectacles? Amb l’arribada del bon temps es tornen a programar festivals i concerts, especialment en espais oberts, i l’Agència Catalana del Consum (ACC) aprofita per recordar que cal desconfiar dels primers resultats dels cercadors i tenir presents les limitacions per la pandèmia.

L’ens públic recomana informar-se únicament des dels webs i els comptes dels artistes, els promotors o els venedors oficials. “Eviteu utilitzar cercadors d’Internet per buscar l’espectacle que us interessa, a partir del nom de l’artista, per exemple, ja que habitualment els primers resultats de la cerca són anuncis que apunten cap a pàgines de revenda en què els preus de les entrades són molt superiors i que sovint no ofereixen les mateixes garanties que els venedors oficials”, avisen als consumidors.

A més, a l’Agència alerten que algunes d’aquestes empreses tenen la seu social fora de la Unió Europea, la qual cosa dificulta la resolució de les reclamacions que puguin sorgir i la persecució de possibles males pràctiques comercials. Per tot plegat, a més, a l’ens recorden que cal no precipitar-se davant dels missatges de “Tot venut”. “Potser altres venedors autoritzats encara disposen d’entrades”, argumenten i aconsellen consultar altres webs i estar al corrent de les xarxes socials de l’esdeveniment. Alhora, expliquen que, si un espectacle exhaureix les entrades en pocs minuts, “és força probable” que se’n celebrin més per cobrir la demanda, o fins i tot que es posin més entrades a la venda.

En el moment de fer la reserva, a l’ACC recorden que cal llegir bé les condicions contractuals, “que han de ser clares en relació amb la ubicació de la localitat, la visibilitat, els canals de lliurament de l’entrada, la possibilitat de cedir-la a tercers, entre altres”. I aconsellen informar-se bé del preu final, amb impostos, despeses de gestió i enviament, i de les vies per reclamar, en cas que fos necessari. A més, recorden que, generalment, la compra d’entrades per a espectacles “no admet devolucions”.

Vols comprar entrades per a algun concert o festival d'estiu?



Assegurat que ho fas en un web oficial i autoritzat i no pas en una plataforma de revenda!@cultura_cat@internetambseny@mossospic.twitter.com/pTjtI6YnO2 — Consum (@consumcat) May 6, 2021

Reclams falsos i altres trampes de la revenda

Així mateix, expliquen a l’ens que els venedors autoritzats poden oferir el servei de revenda d’entrades pel seu import nominal (o inferior) a altres seguidors, sovint per una petita comissió fixada. “Les entrades comprades mitjançant canals extraoficials de revenda no ofereixen les mateixes garanties”, avisen, i alerten que el preu pot ser “molt superior”. A més, habitualment el portals de revenda extraoficials pressionen amb missatges que són “reclams falsos” perquè hi comprem i sovint no mostren clarament la identitat del venedor de l’entrada, que de vegades es tracta d’un particular.

“Existeix el risc de no rebre les entrades i és probable que no ofereixin un servei d’atenció postvenda”, afegeixen a l’Agència, que recorda que si es compra una entrada fora de la UE, es poden tenir greus dificultats per fer valdre els drets del consumidor en cas de denúncia.

“Sigueu prudents a l’hora de publicar o enviar fotografies de les entrades, ja que algú altre les podria utilitzar”, avisen. I, per últim, recorden que, en cas de disconformitat, cal reclamar a l’empresa venedora “per un mitjà que en deixi constància”, com ara un formulari, un telèfon amb número d’incidència, entre altres. “Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi”, conclouen.