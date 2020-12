El Parc Astronòmic del Montsec i l’estació de muntanya d’Espot, guardonats als Premis Internacionals Starlight 2020

El Parc Astronòmic Montsec (PAM)-Centre d'Observació de l'Univers (COU) i l'estació de muntanya d'Espot han estat premiats per la Fundació Starlight en l'edició d'enguany dels Premis Internacionals Starlight, un reconeixement que es dona a entitats que vetllen i treballen per a la defensa i difusió de la llum de les estrelles i de l'astronomia.

El PAM-COU ha guanyat el premi Starlight 2020 en la categoria d'Educació i Difusió de l'astronomia i el cel fosc, mentre l'estació d'Espot ha rebut una menció d'honor per les activitats de divulgació del cel nocturn que porta a terme. Els dos equipaments turístics d'FGC són els únics de Catalunya que han estat reconeguts gràcies a la seva tasca constant en la divulgació de l'astronomia.

Concretament, el Parc Astronòmic Montsec ha guanyat per unanimitat en la categoria d'Educació i Difusió de l'astronomia i del cel fosc. De fet, la serra del Montsec ja ha estat reconeguda en diverses ocasions per les excepcionals condicions d'observació astronòmica que ofereix, tant pels seus condicionants meteorològics com per la baixa afectació de la contaminació lumínica. En aquest sentit, el Montsec està considerat el millor indret de Catalunya fins al punt que està protegit per llei.

Aquest reconeixement se suma a la categoria d'ambaixadors Platí de Cel Fosc de la Unió Astronòmica Internacional que va rebre el PAM l'any 2019. A més, la serra del Montsec va ser el segon indret del món en rebre la doble certificació de Reserva i Destinació Turística Starlight l'any 2013, certificació que compta amb l'aval de la Unesco.

El director científic del PAM, Salvador Ribas, ha dit que aquest guardó és "un nou reconeixement molt important que se suma a la trajectòria internacional del PAM", que "està present des de fa anys a les activitats astronòmiques d'àmbit mundial i també en l'apartat Starlight". "És un premi a una trajectòria de llarg recorregut i ens segueix situant com a referents arreu del món", ha assenyalat Ribas.

Pel que fa a l'estació de muntanya d'Espot, enguany la Fundació Starlight li ha atorgat una menció d'honor en relació amb les activitats de divulgació del cel nocturn que es desenvolupen al voltant de les seves instal·lacions. Gràcies a l'espectacular cel del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, es pot gaudir d'un dels espais de muntanya més ben protegits dels Pirineus i d'Europa en l'àmbit de l'astronomia. L'any 2018, Aigüestortes ja va obtenir el reconeixement internacional com a Destinació Turística i Reserva Starlight.

La Fundació Starlight és l'entitat gestora de les certificacions Starlight en qualitat del cel i d'equipaments, així com d'activitats astroturístiques, amb l'aval del programa Home i Biosfera de la Unesco i l'Organització Mundial de Turisme. Cada any, organitza els Premis Internacionals Starlight amb quatre categories (Enllumenat; Desenvolupament Astroturístic; Educació i Difusió de l'astronomia, i Allotjaments específics).

El Parc Astronòmic del Montsec torna a l'activitat

El PAM preveu tornar a l'activitat reprenent les visites, nocturnes i diürnes, de públic en cap de setmana el pròxim divendres 18 de desembre, seguint els trams de desescalada marcats pel Procicat i el Departament de Salut. L'espai reprendrà l'activitat amb l'aplicació de totes les mesures de seguretat i prevenció per la Covid-19. Les visites amb clients particulars es faran al desembre, del 18 al 23 i del 27 al 30, i el gener, del 2 al 4 i del 7 al 10.