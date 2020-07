La UAB i l'Ajuntament de Sabadell participen en un projecte europeu per promoure l'agricultura local i sostenible

La UAB i l'Ajuntament de Sabadell participen en un projecte europeu per impulsar sistemes alimentaris arreu del territori, i estendre l'agricultura local, tradicional, orgànica i sostenible. La iniciativa inclou un hort urbà social al centre de la ciutat, una zona de conreus experimentals al Parc Agrari, i una horta social a Can Bages, a tocar del riu Ripoll.

L'experiència s'anomena FoodE, i aposta per crear una plataforma d'intercanvi de coneixement integrada per tots els actors implicats. En aquest sentit, els productors de Parc Agrari produiran i comercialitzaran els aliments. També hi intervindran cooperatives de consumidors sabadellenques i es dissenyaran activitats formatives per establir vincles amb els centres educatius.

La creixent població mundial, l'augment de la urbanització i l'esgotament dels recursos naturals exerceixen pressió sobre la seguretat alimentària mundial. Tot això, juntament amb els efectes del canvi climàtic, posa en risc el subministrament d'aliments i enfronta a les cadenes alimentàries a grans reptes.



En aquest context, els aliments de proximitat, assequibles i saludables produïts de manera sostenible es converteixen en una necessitat. El projecte FoodE vol impulsar l'aparició de sistemes alimentaris arreu d’Europa, promovent les iniciatives locals.



Els investigadors de l'ICTA-UAB, liderats pel director de centre Xavier Gabarrell, desenvoluparan un marc metodològic a través de l'anàlisi de més de 800 experiències agràries urbanes i periurbanes, i generaran informació d'utilitat per a l'assessorament de tot els projectes pilot.



Està previst que es posin en marxa quinze projectes pilot amb socis locals en dotze ciutats o regions europees: Nàpols, Bolonya, Sabadell, Tenerife, Amsterdam, Lansingerland, Berlín, Oslo, Longyearbyen, Romainville, Lasi, i Ljubljana. Els investigadors avaluaran els seus resultats per una possible replicabilitat en altres circumstàncies.



Aquesta iniciativa està finançada pel programa marc de la Unió Europea Horitzó 2020 i vol aportar una visió clara de cap a on ha d'avançar Europa a llarg termini.