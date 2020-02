L'Ajuntament de Girona, soci d'un projecte transfronterer que impulsa la construcció sostenible i l'eficiència energètica

Girona participa en un projecte transfronterer que vol reorientar el sector de la construcció cap a la sostenibilitat i l'eficiència energètica. L'Ajuntament és un dels quatre socis d'aquesta iniciativa, batejada com a Clúster Edificat, que rebrà una injecció de 800.000 euros –el 70%, de fons europeus- i que es durà a terme durant tres anys. A més del consistori gironí, el projecte també compta amb la participació del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC) i, per part de l'altra banda dels Pirineus, amb dues associacions de la Catalunya Nord: la Metròpoli Mediterrània de Perpinyà i el pol de competitivitat DERBI.







La iniciativa s'emmarca en el Programa INTERREG V-A-Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) i que està cofinançat amb el Fons FEDER de la Unió Europea.

En breu l’ajuntament de Girona posarà en marxa l’Oficina Verda des d’on s’informarà del projecte, a més de donar informació sobre les eines existents per a fomentar l’eficiència energètica dels edificis i es facilitarà dades de les empreses dedicades a aquest àmbit.



El Clúster Edificat (nom compost per les paraules edificació, eficiència i Catalunya), vol crear també un espai de discussió transfronterer entre administracions locals, actors econòmics i entitats; desenvolupar eines de col·laboració respecte la formació del sector per respondre les demandes de les empreses i integrar i formar nous perfils professionals per a la innovació i l'eficiència energètica; impulsar una plataforma digital amb informació i bones pràctiques que puguin guiar les empreses per integrar criteris d'eficiència energètica i per posar en contacte particulars i empreses, i fomentar projectes innovadors de recerca i empresarials ja existents alhora que promoure un context de col·laboració per a projectes emergents en el sector de la innovació energètica i les tecnologies digitals i la connectivitat en els edificis.



Els socis del consistori en aquesta iniciativa són la Communauté Urbaine Perpignan Metropole Méditerranée, que agrupa 36 municipis al voltant de Perpinyà; el pol de competitivitat Derbi, que opera a la regió Occitaine-Pyrénées Méditerranée i agrupa empreses, laboratoris, universitats i d’altres entitats que treballen en el sector de l’energia neta. També col.labora el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya.