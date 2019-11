Veïns de Barcelona i Ecologistes en Acció demanen obrir un debat ciutadà i tècnic abans de desplegar la tecnologia 5G

Els col·lectius demanen un mapa de les emissions al territori de Barcelona i, alhora, que es delimitin espais públics lliures d’emissions.

La Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) i Ecologistes en Acció han demanat aquest dimarts a l'Ajuntament de Barcelona i al Govern de la Generalitat que s'obri un debat ciutadà i tècnic abans de desplegar la tecnologia 5G. Han reclamat una pla d'inspecció de les antenes de telefonia a Catalunya i l'elaboració d'un mapa d'emissions a la capital catalana. Així mateix, demanen la creació de zones lliure d'emissions en espais públics i transports, i que s'aprovi una normativa per obligar els operadors a instal·lar routers amb configuració estàndard, que permeti la desconnexió del wifi a voluntat de l'usuari sense perdre la connexió telefònica. També insten a augmentar el nombre d'estacions fixes i automàtiques de mesura d'emissions.

Els col·lectius plantegen davant la intenció que la ciutat de Barcelona sigui capdavantera en el desplegament de la tecnologia 5G, els possibles efectes i impactes negatius sobre la salut derivats de la contaminació electromagnètica. Tampoc entenen com es tira endavant el desplegament del 5G sense tenir en compte advertiments d’institucions a nivell europeu sobre els efectes nocius per contaminació d’aquesta tecnologia.

Una contaminació que ha donat lloc a moltes recomanacions per part de la Unió Europea alertant sobre la necessària prudència i que ha estat recollida per la Generalitat de Catalunya amb la creació, el 2018, de la Comissió per a l’estudi dels efectes de la qualitat de l’aire i les immissions acústiques i electromagnètiques sobre la salut i el medi ambient de Catalunya. Diferents organismes científics que assessoren el Parlament Europeu (STOA, SHEER, SCENIHR) han informat de la manca d’estudis suficients sobre els impactes d’aquestes tecnologies i sobre els potencials riscos per a la salut. I en diverses ciutats europees s’ha posposat la seva implantació fins disposar de dades suficients sobre la seva seguretat.