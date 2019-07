Camarasa tanca l'accés dels vehicles a la Platgeta per segon cap de setmana consecutiu en protesta per l'incivisme

El municipi de Camarasa, a la Noguera, ha tancat l'accés a la zona de 'la Platgeta', propera al riu, on s'hi apropen cada cap de setmana centenars de turistes vinguts d'arreu de Catalunya. Amb bosses de la brossa, el veïnat ha dibuixat les paraules "amor" i "respecte" i n'han repartit als visitants aquests diumenge per tal que recullin la brossa. "Hem arribat al miler de turistes, és una absorció difícil de gestionar", ha explicat l'alcaldessa,

Elisabet Lizaso, que s'ha mostrat sorpresa i satisfeta pel volum de persones, menor que d'altres dies, que s'han apropat a aquest espai natural. El veïnat s'ha implicat en el tancament de l'accés. A més, un vigilant recomana aparcar al municipi i anar caminant fins a l'espai. La mesura pretén preservar l'espai net i aconseguir que la convivència sigui respectuosa entre tots els visitants.

Lizaso ha explicat que aquest cap de setmana és el segon que l'accés a vehicles està tancat per a aquesta zona. "Estem sorpresos perquè hem notat una baixada de l'afluència de gent", diu, tot afegint que creu que és per la campanya que han fet durant aquesta setmana a les xarxes socials. Un diumenge més, els veïns s'han sumat a la campanya per recordar a tots els visitants les ordenances vigents per un "mínim de civisme". Lizaso ha valorat molt positivament la participació ciutadana però ha fet una crida a les administracions perquè s'impliquin. "Estem desbordats, tenim un problema", ha afegit.



A la zona de la Platgeta, segons Lizaso, s'hi han pogut apropar un miler de turistes, fins a un total de nou autobusos. Una suma de gent que suposa una "absorció difícil de gestionar" per un municipi de 600 habitants com Camarasa.



A l'entrada de l'espai, Manu Palenque, treballador de l'Ajuntament de Camarasa i vigilant, s'ha ocupat de dissuadir el trànsit que s'apropava a l'espai. "En un principi s'ho prenen bé, tot i que no ho entenen del tot".

Palenque ha explicat que l'acumulació de cotxes dificultaria l'entrada de vehicles d'emergència, i també s'han barrejat molts problemes d'incivisme, com la música a gran volum que destorba a la resta de visitants i també la presència d'animals sense lligar que defequen a l'entorn. És per això que el veïnat ha repartit als visitants bosses de la brossa perquè recullin totes les restes al seu pas per aquest entorn.



Lizaso assegura que de moment l'accés a vehicles està previst que es mantingui tots els caps de setmana de l'estiu i no descarta que a l'agost es pugui tancar tot els dies, de dilluns a diumenge, per evitar aglomeracions.