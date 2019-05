Mercats locals de cooperatives escolars, un projecte d’emprenedoria fet realitat

C/ Closa d'en Llop, 40. Escala

L'actual marc normatiu europeu, estatal i autonòmic situa l'esperit emprenedor com a una de les vuit competències clau que s'ha d'integrar en el currículum per ésser assolida al final de l'ensenyament obligatori, i mantenir-la i reforçar-la al llarg de tota la vida.

La cultura emprenedora aposta pel model cooperatiu com a filosofia empresarial de base, perquè aporta un model de gestió democràtica i participativa i reforça un vessant de responsabilitat social.

El programa CuEmE, que durant el curs 2018-2019 aplega 50 ens locals, 98 municipis i 235 escoles, està organitzat per les gerències d’Educació i Desenvolupament econòmic de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de fomentar la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d'educació primària. Durant un curs escolar, l'alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el suport de la comunitat educativa, l'administració i altres agents socials de la seva localitat.

A través de la venda dels seus productes al mercat, l’alumnat de cicle superior de primària de les 217 escoles participants, posen en pràctica, i d'una manera lúdica, les capacitats vinculades a l'emprenedoria, reforçant competències bàsiques com l'autonomia i la iniciativa personal, la competència social, lingüística, matemàtica i artística entre d'altres, a partir de la creació, gestió i tancament d'una cooperativa escolar durant un curs escolar.

