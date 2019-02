L'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública ha triplicat els seus membres en tan sols un any

En l'assemblea de municipis celebrada a finals de gener, es va acordar l'adhesió al manifest per la gestió pública de l'aigua que, entre d'altres, insta a l'AMB i els municipis metropolitans a "elaborar els estudis necessaris que permetin implementar la gestió pública de l'aigua, basats en els criteris d'eficiència, sostenibilitat, participació i transparència".

A finals de gener es va celebrar la Tercera Assemblea General de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP). A la trobada hi van assistir els membres adherits com, també, els nous associats que s'hi acaben d'integrar. L'Associació ha més que triplicat els seus membres en tant sols un any, ha passat de tenir 8 membres a tenir-ne 29. L'AMAP incorpora ciutats tant de la regió metropolitana com de fora i municipis governats per gairebé tots els colors polítics.

L'Assemblea va abordar el moment clau en el que es troba l'Àrea Metropolitana de Barcelona). Recordem que el Tribunal Suprem s'ha de pronunciar en breu sobre la sentencia del TSJC, que fa més de dos anys declarava nul·la la concessió a aquesta empresa participada en un 85% per la companya privada AGBAR. Aquest front obre les portes a un canvi de model, amb una clara aposta perquè la gestió de l'aigua a Catalunya sigui pública, tal i com ja passa a moltes ciutats d'Europa.

En aquest sentit, s'ha aprovat per unanimitat l'adhesió de l'AMAP al Manifest en favor de la gestió pública de l'aigua a l'àmbit metropolità de Barcelona. Un manifest que insta a "l'AMB i els municipis metropolitans, així com els grups polítics metropolitans, a manifestar-se en favor de la gestió pública de l'aigua" i a "elaborar els estudis necessaris que permetin implementar la gestió pública de l'aigua, basat en els criteris d'eficiència, sostenibilitat, participació i transparència".

Finalment, cal destacar la incorporació de l'Ajuntament de Girona (que també ha iniciat el camí cap a la remunicipalització del servei), representat per la seva alcaldessa Marta Madrenas a la Comissió Executiva de l'AMAP. "Aquest creixement, i el fet que aquest sigui políticament i territorialment transversal, demostra que la remunicipalització és l'alternativa més sensata a un model de gestió privat. Un model opac i que no posa les persones al centre", ha declarat el seu President, i regidor d'Aigua i Energia de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia.