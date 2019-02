Grups ecologistes denunciaran Agricultura si no atura “immediatament” les obres al canal de piragüisme de Sort

c/ Provença, 298. Barcelona

Altrament, els ecologistes qüestionen que l'Ajuntament vulgui constituir ara una comissió amb diferents agents implicats per tractar el tema “mentre les màquines segueixen treballant”, segons ha dit Vàzquez. El portaveu d'Ipcena també ha denunciat que no s'hi hagi convidat, de moment, les entitats ecologistes.

El portaveu d'Ipcena, Joan Vàzquez, ha criticat que quan les excavadores van començar les obres, a principis de la setmana passada, ni l'empresa ni l'Ajuntament de Sort “havien presentat el preceptiu projecte de rescat de fauna piscícola a les administracions per a ser aprovat”. Finalment, “ho van fer divendres”, però “no es poden rescatar els ous, ja que cal esperar a la seva eclosió”.

Els ecologistes han recordat que la zona en la qual s'estan duent a terme les obres, a la Noguera Pallaresa, està qualificada per la llei com a Reserva Genètica de Truites. Aquest fet suposa ''un greu delicte'', tipificat al codi penal, segons Grau. A més, considera que els treballs “vulneren la llei estatal de patrimoni natural”. Rius amb Vida van advertir al Departament de Territori i Sostenibilitat, a l'Agencia Catalana de l'Aigua, i a la subdirecció de pesca Continental i Agricultura, a fi d'evitar la mort de truites autòctones dins de la Reserva Genètica, segons ha recordat Grau.

Segons Grau, “en cas que els treballs s'acabin aturant judicialment, no podrà celebrar-se” el Mundial de Piragüisme d'aigües braves previst entre el 29 de juny i el 6 de juliol a la capital del Pallars Sobirà. A més de Sort, el certamen també es desenvoluparà a la Seu d'Urgell.

Josep Grau ha donat un ultimàtum perquè, si l'Ajuntament no ho fa, el Departament d'Agricultura aturi de forma “immediata” les obres. En cas contrari, des de Rius amb Vida han amenaçat de portar aquesta mateixa setmana el cas a la fiscalia o a la justícia perquè actuïn “contra tots els responsables sigui per inacció o acció directa a fi de fer respectar les lleis ambientals del país”.

Assegura que els treballs “estan provocant la mort de truites autòctones i la destrucció dels fresaders” (nius amb els ous de les truites) de tota la zona d'actuació. Tant Rius amb Vida com Ipcena demanen que els treballs s'ajornin i es reprenguin a principis de març “que és quant finalitzarà l'eclosió dels ous de la truites autòctones” i, per tant, es podran retirar els alevins “amb garanties”.

Els activistes han tornat a denunciar aquest dimecres que l'empresa que té atorgades les obres d'ampliació del tram de piragüisme d'aigües braves de Sort va iniciar els treballs sense el “preceptiu” rescat de la fauna piscícola, exigit per la Llei de Pesca en vigor, segons ha dit el representant de Rius amb Vida, Josep Grau.

Els ecologistes denuncien que les obres estan provocant la destrucció dels nius amb els ous de les truites autòctones a la zona on s'està actuant, que és Reserva Genètica de Truites. Rius amb Vida i Ipcena demanen que els treballs s'ajornin fins al març, “quan haurà finalitzat l'eclosió dels ous” i, per tant, “es podrà efectuar el rescat piscícola amb garanties”.

Rius amb Vida i Ipcena exigeixen al Departament d'Agricultura que aturi "en les pròximes hores" les obres d'ampliació que s'estan duent a terme al canal de piragüisme d'aigües braves de Sort, al riu Noguera Pallaresa. En cas contrari, asseguren que acudiran a la justícia perquè sigui aquesta qui paralitzi els treballs i perquè actuï "contra l'Ajuntament i contra tothom que tingui responsabilitats en el tema, ja sigui per acció directa o per omissió".

