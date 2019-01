La Taula del Tercer Sector reclama una reforma de les pensions que garanteixi envellir “amb dignitat”

Una millora del mercat laboral, incloure la perspectiva de gènere en el sistema, tenir en compte el factor migratori, fomentar polítiques de natalitat i complementar les pensions amb la renda garantida de ciutadania són algunes de les solucions que la Taula del Tercer Sector proposa per començar a reformar l'actual sistema de pensions de l'Estat espanyol i garantir-ne la viabilitat i la sostenibilitat. Aquest dimarts, la Taula ha presentat un estudi al voltant de les febleses d'aquest sistema a partir del qual demana als grups polítics agents socials una reforma en base a “solucions duradores” que permeti a totes les generacions envellir “amb dignitat”.

Amb l'informe El sistema de pensions a Espanya. Les febleses d'un model que urgeix una solució immediata, la Taula del Tercer Sector ha analitzat l'evolució del sistema de pensions els darrers anys, quan la crisi econòmica ha posat de manifest la seva debilitat. Segons les dades recollides al dossier, les pensions són la principal font d'ingressos dels majors de 65 anys i en les llars on el cap de família és major de 70 anys, representen el 90% de les rendes disponibles a la llar.

Amb la situació econòmica dels darrers anys, a l'estat espanyol, on s'han donat menys sous a causa dels alts nivells d'atur i sous més baixos, a causa de la precarietat del mercat de treball, els ingressos per cotitzacions han disminuït considerablement, mentre que el número les persones que han arribat a l'edat de jubilació s'ha disparat, un equilibri que, segons l'autora, Natàlia Vila, fa insostenible el sistema actual. De fet, es calcula que el 2002, l'Estat destinava 66.400 milions d'euros cada any a pagar les pensions, una xifra que el 2016 ja era de 135.500. Per això, Vila ha alertat que el model està tensat i que cal posar-hi solucions per garantir-ne la viabilitat i la sostenibilitat.

Segons la Taula del Tercer Sector, cal que els polítics facin “polítiques valentes”. Així ho ha manifestat la presidenta de la Taula, Francina Alzina, que ha assegurat que la solidaritat entre generacions “té un futur molt negre”. Qualifica de “pedaços” les solucions que s'han anat posant sobre la taula i per això, demana als partits que deixin de banda els interessos electoralistes i partidistes per poder redefinir un sistema “pilar” de l'Estat del benestar.

Vila ha detallat que un dels problemes del sistema espanyol rau en la taxa de substitució, és a dir, el percentatge de salari que es repa a partir de la jubilació, que el 2013 era del 80%, molt per sobre de la mitjana d'alguns països de la UE o l'OCDE que és entre el 58 o el 53%. Les previsions europees alerten que aquesta taxa anirà a la baixa i que el 2060, serà del 48,6%.

Per aquest motiu, la Taula del Tercer Sector fa propostes als governs basades en la millora del mercat de treball i laboral. Així, la Taula demana que s'acani amb la precarietat i es consolidi un increment de salaris que impliquin cotitzacions més altes i per tant, ingressos més grans per part de l'Estat.

També aposta per les polítiques que fomentin la natalitat i que afavoreixin la conciliació laboral i familiar per revertir les taxes actuals. En una línia similar, demanen que s'asseguri la plena inclusió dels treballadors immigrants com una oportunitat per al país, i a la vegada, reclama que els governs català i espanyol arribin a una “entesa“ perquè la RGC pugui ser compatible amb altres pensions, afavorint així, complements a les pensions més baixes. .

La bretxa de gènere

Vil ha alertat també que el sistema actual de pensions, on la quantitat percebuda depèn de les cotitzacions al llarg de la vida laboral, perpetuen les desigualtats un cop superada l'edat de jubilació. Es calcula que les dones cobren de mitjana un 34% menys de pensió que els homes perquè històricament han treballat menys que els homes i en feines pitjors.

Vila ha assenyalat que el sistema no és pròpiament discriminatori però si que perpetua “la bretxa” d'una manera encara més “gran” que la dels salaris actuals, i per tant, no corregeix els problemes del mercat laboral i “les diferències es mantenen”. Per això, es demanen mesures que solucionin aquesta situació i propiciïn un canvi de tendència per a les generacions futures.