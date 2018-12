El Síndic denuncia pràctiques "èticament inacceptables" de companyies subministradores per cobrar els rebuts

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha alertat de les pràctiques "irregulars i èticament inacceptables" que algunes companyies subministradores fan sobre "persones vulnerables" per cobrar els rebuts a través "d'agències de cobrament". En aquest sentit ha instat l'Agència Catalana de Consum a investigar si infringeixen la normativa de consum i, si cal, a sancionar.

Ribó considera que aquestes firmes no haurien de cedir a tercers "ni el deute ni les gestions de reclamació del deute" de les persones que "han acreditat degudament" que es troben en una situació de risc. "Lluny de l'assetjament del qual són objecte", afegeix, aquestes persones haurien de rebre "la informació i el suport necessaris" per solucionar les dificultats.

En el mateix sentit, el síndic ha emès una resolució en què reclama a les administracions que "garanteixin" els ajuts a fons perdut i descomptes en el pagament dels subministraments bàsics a les persones en situació de risc d'exclusió residencial. Entre altres qüestions, s'exigeix que es desplegui reglamentàriament la normativa que disposa les mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.



I recorda que, per bé que la norma no estableix una condonació total dels deutes, sí preveu "l'obligació" d'administració i empreses subministradores d'oferir "ajuts a fons perdut o descomptes notables".



A banda, el Síndic critica que no s'hagi desplegat el reglament de la Llei 24/2015 i que no s'hagin assumit acords entre l'Administració i les companyies subministradores, i palesa els desacords pel que fa a quins han de ser els descomptes i qui els ha d'assumir.