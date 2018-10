Un codi de colors que imita el semàfor indicarà la situació de la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana

Un codi cromàtic de tipus semafòric indicarà a partir d'ara la situació de la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana. Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han acordat fer servir el mateix grafisme per informar d'episodis de contaminació ambiental, tant en casos de partícules (PM10) com per diòxid de nitrogen (NO2), des que es declarin fins que la situació es normalitzi.

Així, en situació de normalitat s'oferirà el missatge 'Actualment, cap avís preventiu ni cap episodi actiu', en verd. Per a les situacions prèvies a episodis d'alta contaminació, l'avís serà groc, amb fum a la part inferior i el missatge 'Avís preventiu. Episodi d'alta contaminació'. Per als dos tipus d'episodis de contaminació, els avisos són vermells i indiquen si és provocat per partícules o per nitrogen.

En el cas de l'episodi d'alta contaminació per partícules (PM10) la imatge serà vermella (amb la meitat del fons ocupat per fum gris) i amb el missatge 'Alerta! Episodi d'alta contaminació'. En el d'alta contaminació per diòxid de nitrogen (NO2), que comporta restriccions de trànsit, la imatge serà en vermell i inclourà el missatge 'Alerta! Episodi d'alta contaminació amb restriccions de trànsit'.



En el segon cas, el més restrictiu, també es detallarà els vehicles que tindran l'accés restringit a la zona de baixes emissions (ZBE) Rondes de Barcelona i la previsió de durada de la limitació. Cal recordar que en aquest tipus d'episodis de contaminació només poden accedir a les ZBE els turismes elèctrics, híbrids o de gas natural, a més dels de gasolina Euro 3 i posteriors (matriculats a partir de l'1 de gener del 2000) i dièsel Euro 4 i posteriors (matriculats a partir de l'1 de gener del 2006).



També les furgonetes fabricades a partir de la normativa europea sobre emissions de vehicles Euro 1. És a dir, les matriculades a partir de l'1 d'octubre del 1994. I els ciclomotors, motos, camions, autocars i autobusos. Tanmateix, a partir de l'1 de desembre del 2018, les restriccions s'aplicaran a les motos i als ciclomotors sense etiqueta (anteriors a Euro 2, majoritàriament els vehicles matriculats abans del 2003).



I finalment, els serveis d'emergències, com la policia, els bombers o les ambulàncies; els essencials, com els mèdics i funeraris, i els vehicles de persones amb mobilitat reduïda.

Font:ACN