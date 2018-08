Comencen les reunions informatives sobre el projecte de prospeccions mineres al port de Salau al Pallars Sobirà

Isil, al Pallars Sobirà, ha acollit la primera reunió informativa sobre l'estat del projecte miner al port de Salau per extreure wolframi i or. Amb aquestes trobades es vol que els veïns coneguin de primera mà el projecte i que tècnics els expliquin que suposarà pel territori una iniciativa d'aquestes característiques.

El port de Salau es troba dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu i té altres figures de protecció com la Xarxa Natura 2.000. La presidenta de l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Isil i Alós, Sofia Isús, ha dit que aquestes figures de protecció són contradictòries amb una explotació minera i per aquest motiu demana un posicionament clar del Govern respecte a la seva voluntat pel que fa a la zona de Bonabé, segons informa ACN. Isús ha afegit que l'accés al port de Salau és a través d'una pista de propietat comunal de l'EMD i es pregunta sí els 103 veïns d'Isil i Alós amb vot poden decidir autoritzar o no el pas en cas d'autoritzar els permisos per fer els primers sondejos.

Reunions com aquestes se seguiran fent a altres poblacions del Pallars Sobirà donat que és una qüestió com aquesta afecta a tota la comarca, han dit membres de la Plataforma Salvem Salau.



Jaume Comas, de Salvem Salau, ha explicat que les prospeccions mineres causarien gran impacte al medi natural i els preocupa la contaminació de les aigües cristal·lines del Noguera Pallaresa.



Pel que fa a la situació actual, l'empresa NeoMetal Spania SL ha redactat l'estudi d'impacte ambiental i el Departament de Territori ha de dir si és favorable o no. Territori decidirà si autoritza els sondatges previstos en una zona ambientalment molt sensible per ser Parc Natural de l'Alt Pirineu i hàbitat d'espècies en perill d'extinció o no.



L'EMD d'Isil i Alós es pregunta si en cas de ser favorable l'estudi d'impacte ambiental podria desautoritzar el pas dels vehicles en tractar-se d'una pista comunal dels veïns. Isús ha deixat clar que aquesta decisió quedaria en mans dels 103 veïns amb dret a vot.

Alguns col.lectius han mostrat ja les seves reticències davant del projecte. És el cas de la Societat Internacional de Geologia i Mineria Ambiental per al Desenvolupament i l'Ordenament, que ha emès la declaració que podeu consultar en aquest enllaç. El SIGMADOT s'ha mostrat obertament en contra perquè considera que aquestes activitats se situen al bell mig del Parc Natural de l´Alt Pirineu, fet que consideren totalment inadmissible. A més, asseguren en el comunicat, que es malmetrien diversos indrets del parc ric pel que fa al seu excepcional Patrimoni Geològic i Patrimoni Biològic. Algunes d'aquestes activitats de mineria que es presenten també es durien a terme al bell mig d'un dels circs glacials més importants de França, al Circ D´Anglada.

La Societat de Geologia i Mineria Ambiental afegeix que valora molt negativament la mineria que es va realitzar durant el passat segle XX, ja que les seves escombreres riques amb arsènic malmeten greument les aigües del riu Salat.