Vilademuls demana ajuda "urgent" a la Diputació per detectar nous nius de vespa asiàtica aquesta primavera

La propagació de la vespa asiàtica és un tema que preocupa a tot el territori. A Vilademuls (Pla de l'Estany), però, senten encara més aquesta amenaça després de registrar el primer ferit a comarques gironines per les picades d'aquesta espècie invasora. Un caçador va patir un atac mentre passejava per un camí ple d'esbarzers a tocar d'un bosc el novembre de l'any passat. Aquest municipi fa uns 62 km² i bona part de l'espai és forestal i amb molts veïnats disseminats. Això fa que sigui molt difícil controlar i detectar la presència d'aquests nius.

Des de l'Ajuntament subratllen que ara que comença el bon temps és el moment idoni per lluitar contra les vespes reines perquè és quan surten de terra i formen nous nius. "No tenim els recursos per fer-ho i no ho podem fer sols", afirma l'alcalde, que demana ajuda urgent a la Diputació. Volen formar voluntaris de l'ADF l'Estany i dotar-los del material necessari per lluitar contra aquesta espècie.

L'alcalde de Vilademuls, Àlex Terés, explica que són conscients que la vespa asiàtica s'està estenent de forma exponencial però volen intentar minimitzar els seus efectes i evitar danys personals. Quan a principis de novembre del 2017 es va saber que un caçador havia patit ferides per les picades d'exemplars d'aquesta espècie invasora en aquest municipi, van saltar totes les alarmes. Era el primer atac a una persona a les comarques gironines. En aquell moment, l'alcalde ja avisava que el tema no era només mediambiental sinó també de seguretat pública i demanava ajut a les administracions, especialment als Agents Rurals i a la Diputació de Girona.



Han passat els mesos i des de l'ajuntament denuncien que cap administració els ha donat suport en aquesta lluita. Des del consistori defensen que el més adient, en el seu cas, és formar voluntaris de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) l'Estany com a bons coneixedors de la zona i dotar-los del material necessari per poder fer tasques de prevenció, com ara trampes i roba adequada, i poder avisar en cas de detectar nou nius. "Ara és el moment de combatre la vespa reina perquè és quan surt de terra i fa nius petits que seran els nous ruscos; és el moment ideal per combatre-la abans que faci nius en llocs de difícil accés", afirma Terés.



Fa uns mesos es van posar en contacte amb la Diputació per demanar ajut perquè entenen que "tenen la capacitat econòmica que el consistori no té". La resposta que van rebre és que s'"hi estava treballant". Des del consistori, temen que passin els mesos i que hi puguin haver més incidents.



Fonts de la Diputació han explicat a l'ACN que no hi ha oberta cap línia d'ajuts en aquests moments i que s'està treballant amb la Generalitat amb un pla d'actuacions que determinarà què fer davant aquesta problemàtica. No s'ha concretat cap calendari. Mentrestant, la corporació es posa a la "disposició dels alcaldes" en cas que necessitin assessorament tècnic i mitjans en "temes puntuals" com ara per enretirar nius.



L'Ajuntament de Vilademuls ha difós a través de les xarxes socials informació i fotografies sobre les característiques dels nius perquè avisin al 112 en cas de descobrir-ne de nous. Interessen especialment els nius primaris, els nous. Són de color marró i poden trobar-se en cornises, garatges i porxos.



Al Pla de l'Estany, cinc nous nius en dues setmanes



La vespa asiàtica està "plenament instal·lada" a Catalunya, segons informava el passat gener la Generalitat, basant-se en les últimes dades recollides. Des que el 2012 es va detectar el primer exemplar, la seva presència s'ha propagat exponencialment. El 2017 es van detectar 370 nius en total, un 68% més que l'any anterior. I entre les comarques més afectades a nivell d'apicultura, figuren l’Alt Empordà, la Garrotxa, la Selva, el Pla de l’Estany i el Gironès, mentre que al Ripollès i el Baix Empordà, l’espècie genera més molèsties en construccions i habitatges.



Des de l'ADF l'Estany també han constatat aquest augment de la seva presència al territori. En només quinze dies, han comptabilitzat cinc nius de vespa asiàtica en diferents punts de la comarca. Durant l'hivern, amb la caiguda de les fulles, és més fàcil detectar els nius, però aquests són inactius i en fase d'abandonament.



A partir del mes de març les reines s’activen, comencen a construir nous nius i noves colònies de vespes obreres, que són les responsables, durant els mesos d’estiu, de fer créixer el niu. A partir del setembre i fins desembre, les noves femelles fecundades (futures reines) s’enterren mentre la resta de vespes es moren i torna a començar el cicle.



Posar les trampes, el primer pas



El president d'aquesta ADF, Marc Fàbrega, explica que aquest és un problema que "afecta a tothom" i que cal que la població en prengui consciència. Coincideix amb l'alcalde que d' aturar les vespes reina i proposen posar trampes. Segons Fàbrega, ja tenen un grup de voluntaris disposats a fer aquestes tasques i subratlla la necessitat de treballar estretament amb els apicultors, com a bons coneixedors de la problemàtica, per aprendre a detectar els nius i a neutralitzar-los.



Una altra tasca a fer, segons Fàbrega, seria indicar amb balises els nius que ja s'hagin detectat i que es trobin a pocs metres d'altura, com ara en camins o zones de pas. "Ja s'han trobat nius a 1,5 metres de terra, el que fa que sigui més fàcil que t'ataquin", explica el president de l'ADF, que defensa que cal un treball conjunt entre voluntaris, apicultors i ajuntaments.

