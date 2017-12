Espai per al consum responsable de jocs i joguines a la III Fira de l'Economia Social i Solidària de Barcelona

Espai Ambiental Cooperativa tindrà el primer estand especialitzat en Consum Responsable de Jocs i joguines

a la III Fira de Consum Responsable i d'Economia Social i Solidària a la Plaça Catalunya

Des de l'estand els visitants podran accedira a una caseta especialitzada en Consum Responsable de Jocs i Joquines on es podran fer, entre d'altres, intercanvi de contes infantils, tallers de reparació de joguines. El punt de joguines també comptarà amb un espai on llogar joguines o be dipositar-les un cop ja no s'utilitzin. A més, també hi haurà d'opció de comprar joguines de segona mà i jocs amb valors ambientals.

La III Fira de Consum Responsable i d'Economia Social i Solidària a la Plaça Catalunya, del divendres 29 al diumenge 31, durant tot el dia.

El taller de reparació de joguines electròniques es farà el 29 a les 12h fins a les 14h Davant del monument a Francesc Macià de la Plaça de Catalunya.

La plaça de Catalunya, des del 22 de desembre al 4 de gener, és l’escenari de la III Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària, que organitza el Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, amb la participació d’entitats, empreses i projectes de l’àmbit de l’economia social i solidària.

La fira és l’espai que, per Nadal, mostra a la ciutadania com el consum responsable, l’economia social i solidària i de proximitat és ja una realitat a Barcelona. Al llarg de dues setmanes, es mostrarà com és possible comprar i consumir de manera sostenible i solidària oferint productes, serveis i activitats d’empreses i entitats que promouen i fan activitat econòmica i sociocomunitària durant tot l’any i a tots els districtes de la ciutat.

A la fira, els visitants trobaran entorn de 60 projectes, entitats i empreses que fan i volen fer economia i transformació social, i proposen un canvi del model socioeconòmic. Projectes que impulsen l’economia de proximitat, arrelada a barris, districtes i a la ciutat i el país, aquella que no es deslocalitza, que s'orienta a satisfer necessitats, aspiracions i, fins i tot, desitjos de les persones i els territoris.

Aquest any, l’espai de visibilització de les activitats serà l’Espai Consciència, on es faran més de quaranta activitats, al matí i a la tarda, fins al 3 de gener. També hi haurà 44 estands ocupats per prop d’una seixantena de projectes, empreses i entitats.

