Dincat Federació presenta la guia d’hàbits alimentaris dirigit a famílies i persones amb discapacitat intel·lectual

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona ha estat el marc escollit per fer la presentació de la guia “Hàbits alimentaris: Claus per a una nutrició saludable per a famílies i persones amb discapacitat intel·lectual”.

Un dels objectius de la guia és que "les persones amb discapacitat intel·lectual estiguin més apoderades respecte a la cura de la seva salut", ha explicat Israel Belchi, Responsable d’envelliment, salut mental i sexualitat de Dincat Federació, perquè una de les causes de l'envelliment prematur d'aquest col·lectiu és que "no dediquen tanta atenció" cuidar-se. Per tant, la guia proposa bones pràctiques per tal de reduir el predomini de l’obesitat i el sobrepès dins del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual.

Belchi ha fet èmfasi en la importància que té l’atenció de la salut de les persones amb discapacitat intel·lectual. “Si creiem que una bona salut és irrenunciable per al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual no és el resultat d’una reflexió subjectiva sinó que és el simple respecte a un dels drets fonamentals que estan contemplats a la Declaració Universal dels Drets Humans de l’Organització de les Nacions Unides”. I ha afegit que, Dincat ha editat la guia “Hàbits alimentaris” per a fer front a una epidèmia que a més de causar una disminució de la qualitat de vida

de qui pateix sobrepès o obesitat, té relació directa amb altres patologies que són causa de mortalitat.

El president de la Fundació Finestrelles, Lluís Monset, ha destacat que en la fundació hi ha molta gent en l’etapa vital d’envelliment, per la qual cosa, és primordial cuidar la salut de les persones i la seva alimentació. Monset ha explicat

que l'estudi i l'edició posterior de la guia responen a una "inquietud" respecte al problema de l'obesitat en aquest col·lectiu.

L'estudi ha fet un seguiment al llarg d’un any de 234 persones amb discapacitat intel·lectual que tenien sobrepès o obesitat, i ha consistit en una formació prèvia sobre bons hàbits i cinc avaluacions posteriors, ha explicat la nutricionista clínica Anna Sansano.

Els participants eren de 29 centres catalans, el 65% tenia obesitat i el 35% sobrepès, però en acabar, el 64% havia perdut pes i, de mitjana van baixar un 5%. Es tracta d’un resultat positiu, ja que en el tractament de l’obesitat, la mínima baixada de pes que s’ha d’aconseguir és un 5%. Les investigadores van constatar que paral·lelament a la pèrdua de pes, es millorava la salut dels participants, amb una disminució de la pressió i el colesterol, entre d’altres.



Dincat vetlla des de fa anys per la defensa dels drets, la dignitat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies a Catalunya, i treballa per la plena inclusió.

Dincat Federació agrupa 300 entitats socials i representa els drets de més de 30.000 persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies a Catalunya.