L'Ajuntament de Barcelona prova el Matchfunding com a nova eina de finançament de projectes de proximitat

Conjuntament és una innovadora convocatòria de crowdfunding promoguda per la Fundació Goteo i l'Ajuntament de Barcelona que permetrà duplicar les aportacions ciutadanes a projectes de proximitat que resolen necessitats cooperativament o be impulsen l'emprenedoria social als barris de Barcelona.



D'entre les 66 propostes presentades a través de plataforma Goteo se seleccionaran els 24 projectes que participaran a les campanyes de finançament a partir del març. La intenció és posar en marxa, gràcies al finançament col·lectiu, un total de 24 iniciatives en els àmbits socials, educatius, agroecològics, de consum, d'intercanvi i de cooperatives



Un total de 66 projectes s'han presentat a la convocatòria Conjuntament, una campanya de finançament col·lectiu o Matchfunding impulsada per l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Goteo. La diferència d'aquesta variant del crowdfunding és que l'administració multiplica les aportacions ciutadanes i posa un euro per cada euro que els ciutadans destinen a projectes socials i de proximitat als barris, amb un màxim de 4.000 euros públics per projecte, fent possible, entre tots, l'assoliment d'un bé comunitari.



L'objectiu d'aquesta campanya és acabar impulsant gràcies a aquesta nova eina de finançament col·lectiu un total de 24 projectes de desenvolupament econòmic de proximitat, d'emprenedoria social, d'economies comunitàries o col·laboratives procomuns per tal de posar en marxa iniciatives en els àmbits socials, educatius, agroecològics, de consum, d'intercanvi i de cooperatives als barris de Barcelona.



Aquesta iniciativa se suma al paquet de projectes per a impulsar l'economia que s'estan desenvolupant des de Barcelona Activa i el Comissionat a la ciutat per afavorir i potenciar un model innovador d'economia amb instruments plurals que respongui millor a les necessitats de la ciutadania i ajudi a la sortida de la crisi.



Comença la fase de selecció dels 24 projectes que aniran a campanyes de crodwfunding a partir del març 2019



La campanya de Matchfunding té una bossa de 96.000 € que ha de permetre el finançament públic d'aquests 24 projectes amb un màxim de 4.000 euros públics per projecte. Quan es llancin les campanyes a partir del març i les aportacions ciutadanes a través de la plataforma Goteo superin el mínim exigit, Conjuntament les complementarà a raó de 1 euro x 1 euro. Per tant, en total, i com a mínim, els projectes rebran a l'entorn de 200.000 euros de finançament (meitat públic meitat comunitat de suport) .



La campanya Conjuntament s'adreça a tots aquells projectes que, des de la perspectiva de la proximitat, incideixin en la resolució de necessitats i el desenvolupament econòmic dels barris de Barcelona, en dues modalitats temàtiques:



- Emprenedoria social de proximitat

- Economies comunitàries i col·laboratives procomuns