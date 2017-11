'Les etiquetes parlen', El Prat educa en consum.

Durant el curs escolar iniciat aquest octubre el Servei de Consum del Prat ha organitzat una activitat dirigida a l'alumnat amb l'objectiu de complementar-los la formació com a consumidors conscients.

El Servei Públic de Consum del Prat té una llarga tradició de treball educatiu i de proximitat, enguany aporta una nova activitat: El Prat Educa: “Les etiquetes parlen”.

L'activitat pretén formar a l'alumnat en la seva consciència com a consumidors. L’etiqueta d’un producte és la seva carta de presentació. Ens diu què és, qui l’ha fet, la seva composició, com s’utilitza, quin preu té... Amb aquesta informació el consumidor pot decidir si compra o no. I si compra, amb les dades obligatòries, sap com s’utilitza i quant dura, per exemple. Es tracta d’una sèrie de dades obligatòries amb la finalitat de protegir els interessos de les persones consumidores. Interessos econòmics, de salut...



Les etiquetes parlen, se suma a l’oferta ja existent de: Mira, interpreta, actua ja iniciada en cursos anteriors i que complementa l'oferta educativa en aquest àmbit.



Recordem que el Servei és gratuït per a les persones o grups que ho demanin. Incorporant l’objectiu també, de promoure la reflexió i mirada crítica a l’hora d’efectuar qualsevol tipus de consum.