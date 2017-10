Els titulars de cotxes contaminants desballestats podran gaudir de 3 anys de transport públic gràtis

La T-Verda començarà a funcionar el 2 d’octubre. Es tracta d’un títol que permetrà utilitzar el transport públic de manera gratuïta i il·limitada durant tres anys en les sis corones de tarifes de l’ATM. Només hi podran accedir els ciutadans que desballestin un cotxe contaminant i es comprometin a no comprar-ne cap fins al cap de 3 anys.

El govern considera contaminants els turismes de gasolina matriculats abans del 2000 i els dièsel anteriors al 2006. Poden tramitar la T-Verda les persones que hagin desballestat el seu cotxe en els 6 mesos anteriors.

La Generalitat ha presentat aquesta setmana el pla de reforç del transport públic que activarà cada administració quan la Generalitat declari un episodi ambiental de contaminació i es restringeixi la circulació de vehicles a l’entorn de Barcelona. El transport públic oferirà la màxima capacitat operativa: s’augmentarà l’oferta de Metro, bus, tramvia, Ferrocarrils i Rodalies, però especialment a les hores punta, mentre duri l’episodi. També s’activarà la T-aire, la targeta per als dies d’episodi. A partir del 2 d’octubre, es podrà adquirir la T-verda, que permetrà viatges il·limitats i gratuïts durant tres anys als ciutadans que desballestin un vehicle contaminant i no se’n comprin cap.

L’objectiu d’aquesta bateria de mesures és “treure 130.000 vehicles privats que es mouen diàriament a Barcelona, un 10% dels que circulen habitualment, i captar entre 175.000 i 350.000 nous viatges en transport públic”, segons va explicar Josep Rull, Conseller de Territori i Sostenibilitat en la presentació del Pla el dijous passat. Aquests reforços, que són excepcionals per als dies d’episodi, passaran a ser estructurals a partir de l’1 de gener de 2019, quan les restriccions passin a ser permanents.

T-verda a tot l’àmbit d’actuació

A més de la T-aire per als episodis ambientals, per fomentar l’ús del transport públic, a partir del 2 d’octubre estarà a disposició dels ciutadans la T-verda, un títol de transport personal i intransferible que permet utilitzar de manera

il·limitada i gratuïta durant tres anys tots els serveis de transport públic integrats dins de les 6 corones tarifàries de l’ATM. En l’àmbit dels 36 municipis metropolitans, el títol serà T-Verda Metropolitana i el gestionarà l’AMB, a través

del seu servei AMB Informació. La Generalitat el farà extensiu a la resta de municipis amb el nom de T-Verda.

Els beneficiaris hauran d’acreditar ser major d’edat, estar empadronats dins de l’àmbit de l’ATM de Barcelona i haver desballestat un vehicle contaminant de la seva titularitat que pagui l’impost de vehicles de tracció mecànica en algun municipi integrat. S’hi poden acollir els vehicles desballestats fins a 6 mesos abans del moment de la sol·licitud de la tramitació de la T-verda. Els vehicles que entren dins d’aquesta opció de la T-verda són:



Turismes dièsel matriculats abans de 2006.

Turismes gasolina o gas matriculats abans de 2000.

Motocicletes matriculades abans de l’1/7/2004 i ciclomotors matriculats abans del 17/6/2002).

Qui s'aculli a la iniciativa es compromet a no adquirir cap més vehicle durant la vigència de la T-verda, que és de tres anys i caldrà de renovar anualment. El titular de la targeta podrà cedir per una única vegada el dret de la targeta a un beneficiari substitut que podrà ser qualsevol membre de la seva unitat familiar. L’emissió i renovació es realitzarà sense cap cost als centres d’atenció al client establerts per l’AMB per als residents dels 36 municipis metropolitans, i de l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per a la resta de l’àmbit ATM.