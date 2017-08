Nombrosos lots d'ous han estat retirats del mercat als Països Baixos per contenir pesticides prohibits

La federació d'associacions de consumidors Facua recull la notícia del que sembla ser un nou escandol alimentari. Els Països Baixos han clausurat més de 180 granges després de detectar que milers de lots d'ous eren contaminats amb pesticides. Entre els lots detectats també n'hi ha d'exportats a Alemanya.

L'agència de control d'aliments dels Països Baixos (NVWA) ha recomanat a la població que deixi de consumir ous després d'haver detectat la presència d'un perillós insecticida en milers de lots venuts per nombroses granges en les últimes setmanes. Almenys fins que es detecti quin és l'origen de la contaminació.



La substància trobada en els ous és Fipronil i se n'ha constatat la presència en els productes de 17 granges d'aus, segons informa l'NVWA. En total han estat clausurades 180 granges productores d'ous. L'agència ha instat els holandesos a no consumir aquest producte almenys fins a finals d'aquesta setmana, un cop s'hagi comprovat que la producció de les granges tancades segueix protocols de salut que garanteixin l'estat correcte del producte.



Els productors eren clients d'una empresa holandesa que va tractar els estables amb el líquid contra els polls de les gallines Dega-16. La substància, basada en olis eteris, va ser barrejada amb l'insecticida Fipronil, que està prohibit per a l'ús en aliments.



