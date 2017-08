Barcelona posa en marxa un concurs de cobertes verdes

La iniciativa municipal preveu atorgar subvencions per a l’execució de 10 cobertes verdes a la ciutat, prioritàriament en edificis d’habitatge, però també altres edificis amb un fort impacte paisatgístic o que puguin generar una millora de caràcter col·lectiu i social.

Es farà una primera selecció de 50 propostes que comptaran amb una primera ajuda de 1.500 euros per a l’elaboració dels treballs tècnics previs. D’aquests 50 projectes, s’escolliran 10 propostes finalistes, que rebran una subvenció de fins al 75% del cost que puguin tenir totes les actuacions i estudis tècnics necessaris (projecte, taxes, impostos…) fins a un límit de 100.000€ per cada coberta.

El termini de presentació de les propostes acaba el 13 de novembre.

Les mesures de govern com el Pla Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020 i el Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana inclouen les cobertes verdes com a elements clau per aconseguir una ciutat més sostenible.

Els responsable municipals consideren que els seus beneficis són nombrosos. Des d’un punt de vista ambiental, milloren la qualitat de l’aire, redueixen l’efecte d’escalfament de les ciutats i ajuden a retenir energia i l’aigua de la pluja. També tenen beneficis econòmics, com la reducció del consum d’energia i l’augment del valor de la propietat , i socials, com la mitigació del soroll o la millora de la qualitat de vida.

