La Generalitat envia inspectors per les incidències a l'Aeroport del Prat i presenta un requeriment informatiu a Aena

Els inspectors de l'Agència Catalana del Consum analitzen possibles vulneracions dels drets dels passatgers, mentre que el requeriment demana a Aena que garanteixi la prestació del servei dels controls de seguretat.

La situació de l’Aeroport del Prat d’aquests darrers dies és una mala prestació dels serveis aeroportuaris bàsics i la via de reclamació més adequada és la reclamació de responsabilitat patrimonial. Els usuaris poden trobar tota la informació en la web de l’Agencia Catalana del Consum amb l’enllaç d’internet el formulari i les condicions de reclamació

El conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, ha qualificat la situació de “gravíssima” ja que s’està causant “un perjudici objectiu als ciutadans que tenen previst agafar un vol però, a més a més, es perjudica la imatge i la marca de l’Aeroport del Prat, de la ciutat de Barcelona i del país”.

El conseller assegura que “El servei s’ha de prestar i si no es pot fer indirectament, perquè hi ha un conflicte laboral, s’ha de fer directament i per tant, tants i tants guàrdies civils que s’han desplaçat a Catalunya per altres raons, que es dediquin a ser útils als ciutadans i a garantir que efectivament les incidències en el Prat seran les mínimes”.

El requeriment exigeix informació des del 24 de juliol sobre el nombre total de vols amb sortida des de l’Aeroport del Prat; el nombre total de passatgers que tenen contractats vols amb sortida des del Prat; i el nombre total de treballadors de l’empresa EULEN destinats a la gestió del servei de seguretat privada.

També es demana a Aena que identifiqui els mitjans d’atenció i informació als usuaris pel que fa a les incidències que afecten el funcionament normal de les relacions de consum i de les vies de reclamació administrativa per part dels passatgers afectats. Així mateix es requereix el nombre total de reclamacions d’usuaris rebudes per AENA i l’estat de tramitació.

En el requeriment s’insta a Aena a facilitar les mesures correctores que han adoptat i les que té previst adoptar en previsió de la convocatòria de vaga pel 4 d’agost.

Aena té un termini de 5 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de notificació del requeriment.

