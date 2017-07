La UE mobilitza aquaris d'arreu del món per sensibilitzar els visitants sobre l'impacte de les seves deixalles en el mar

Cada any, deu milions de tones d'escombraries van directes al mar, el mateix que un camió d'escombraries cada minut o 400 kg per segon. Si no fem res per evitar-ho, el 2050 podrien haver més plàstic que peixos en els oceans i mars del planeta. Amb aquestes dades a la mà la CE va iniciar ahir una campanya de sensibilització amb la col·laboració d'un centenar de centres marins i aquaris d'arreu del món. La campanya es llança amb el lema 'Aquaris contra les deixalles marines'

Milions de persones visitaran aquaris durant aquest estiu, aquests s'han convertit així en un punt de difusió de la campanya que vol sensibilitzar sobre l'abocament de deixalles al mar, també oferiran informació sobre què es pot fer col·lectiva i individualment per a reduir aquesta tendència.

L'Aquàrium de Barcelona i Cosmocaixa s'han afegit a la campanya internacional que s'emmarca en la iniciativa 'Our ocean' promoguda per la UE i que culminarà amb una conferència internacional a Malta sobre la temàtica els propers 5 i 6 d'octubre. En aquesta trobada es pretén que agents socials i liders polítics arribin a un compromís per garantir la sostenibilitat dels ecosistemes marins